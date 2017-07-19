Басков отказался комментировать предстоящую свадьбу в Грозном
Певец Николай Басков отказался комментировать предстоящую свадьбу с телеведущей, моделью Викторией Лопыревой, которая должна состояться в Грозном в день рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.
О предстоящей свадьбе Баскова и Лопыревой Кадыров рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав видеозапись с приема по случаю первого матча в сезоне ФК «Ахмат». На кадрах Басков делает Лопыревой предложение.
Глава Чечни отметил, что свадьба состоится 5 октября в Грозном. В этот день жители чеченской столицы отпразднуют День города, а Кадыров — свой 41-й день рождения.
«Я не буду комментировать… Давайте доживем», — сказал Басков РИА Новости, отвечая на вопрос о том, случайно ли совпали эти торжества.
Ранее Виктория Лопырева выложила в Instagram фрагмент из фильма «Кавказская пленница», в котором персонаж комедии Шурик говорит: «Свадьбы не будет!» Эта неоднозначная запись сбила с толку многих поклонников модели.
По материалам: http://ridus.ru/news/257314
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