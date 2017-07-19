Басков отказался комментировать предстоящую свадьбу в Грозном

Певец Николай Басков отказался комментировать предстоящую свадьбу с телеведущей, моделью Викторией Лопыревой, которая должна состояться в Грозном в день рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.

О предстоящей свадьбе Баскова и Лопыревой Кадыров рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав видеозапись с приема по случаю первого матча в сезоне ФК «Ахмат». На кадрах Басков делает Лопыревой предложение.

Глава Чечни отметил, что свадьба состоится 5 октября в Грозном. В этот день жители чеченской столицы отпразднуют День города, а Кадыров — свой 41-й день рождения.

«Я не буду комментировать… Давайте доживем», — сказал Басков РИА Новости, отвечая на вопрос о том, случайно ли совпали эти торжества.

Ранее Виктория Лопырева выложила в Instagram фрагмент из фильма «Кавказская пленница», в котором персонаж комедии Шурик говорит: «Свадьбы не будет!» Эта неоднозначная запись сбила с толку многих поклонников модели.