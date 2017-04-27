Барышников стал гражданином Латвии
Латвийский сейм единогласно проголосовал за предоставление гражданства выдающемуся танцору Михаилу Барышникову. Он был удостоен этой чести за особые заслуги перед республикой, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу парламента.
69-летний Барышников присутствовал в сейме во время голосования и лично принимал поздравления. Уже сегодня он получит латвийский паспорт, сообщает агентство LETA. Отныне у него будут два гражданства: американское и латвийское.
Как известно, Михаил Барышников родился в Риге и учился в Рижском хореографическом училище. С 15 лет он был учащимся Ленинградского хореографического училища имени Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США. В результате он стал знаменитым на весь мир артистом балета, а также неоднократно снимался в кино.
В 2015 году Барышников принимал участие в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса «Бродский/Барышников», поставленном в Новом Рижском театре. А в 2016 году представил свой моноспектакль «Письмо человеку» на сцене Латвийской национальной оперы и балета.
По материалам: http://ridus.ru/news/251158