БАРСЕЛОНА — КАУНАС — ДОНЕЦК

ПОЧЕМУ ИСПАНЕЦ УЕХАЛ ИЗ ЛИТВЫ В ДНР









В рамках спецпроекта о жизни «замечательных эмигрантов» весьма необычную историю рассказал журналистам Мигель Пуэртас — уроженец Барселоны, гражданин ЕС, блогер, который прожил около 10 лет в Литве, а сейчас работает преподавателем в одном из вузов Донецкой Народной Республики.

Миграция наоборот

Большинство людей из Прибалтийских стран эмигрирует в Западную Европу. Моя же миграция была в противоположном направлении. Я родился в окрестностях Барселоны, там мои корни, семья. В 28 лет (в 2006 году) уехал из Испании в Литву, где прожил 10 лет, а теперь живу в ДНР и работаю преподавателем в донецком вузе. Я жил и в других странах: в Италии, Латвии, Эстонии и др.

Первые годы жизни в Литве

Преподавать в высшей школе я начал, когда еще жил в Испании. Работа давала мне возможность очень много путешествовать по Европе. В ходе одного из моих проектов в Эстонии я познакомился с девушкой из Литвы, влюбился в нее — и через некоторое время переехал жить в Каунас.

Это было в мае 2006 года. Друзья и близкие говорили: «Куда ты собрался? Что ты делаешь? В Литве много преступников. Это опасная страна. Тебя там обворуют и убьют!»

Но со мной ничего такого не случилось, хотя вначале я не знал, чем буду заниматься в Литве. На работу устроился спустя 5–6 месяцев. Но в течение 2 лет я не понимал страну и чувствовал себя в ней туристом, пока не выучил литовский (довольно сложный язык для иностранцев). Только к концу своего пребывания в Литве я начал преподавать на литовском.





Почему за 10 лет я не выучил русский язык? В Каунасе, по сравнению с другими городами Литвы, население почти не говорит по-русски. Молодежь язык совсем не знает и даже не понимает. Хотя учить русский язык практичнее, у меня просто не было в нём потребности.

Мои первые годы в Литве были великолепными. Я был молод, у меня были деньги, я чувствовал себя суперзвездой: иностранец в литовском Каунасе (в то время иностранцы в основном приезжали в Вильнюс). Я влюбился в эту страну.

Призрак Майдана в Литве

До начала украинского Майдана жить в Литве было очень хорошо, но потом наступило что-то вроде диктатуры.

В 2013 году, живя в Литве, я начал писать блог об украинском конфликте. К тому времени я уже выучил литовский язык и мог смотреть литовские телепередачи, понимал, что происходит в стране.

Литовское правительство поддержало Майдан: отправляло и до сих пор отправляет в Украину оружие и деньги.Даже в моем университете собирали средства для поддержки протестующих на Майдане, а затем — праворадикальных батальонов. Для меня, как для каталонца, это было поразительно: литовское правительство за украинских националистов.

Нужно понимать, что почти все СМИ в Литве находятся под контролем государства. И люди действительно верят в то, что батальоны «Айдар» и «Азов» воюют за свободу Украины. В своем блоге я разоблачал эту неправду. Как-то один из моих студентов написал мне: «Мигель, ты борешься против системы».

Начало преследований

Когда блог стал довольно популярным, меня представили в СМИ в образе агента Путина, а моим студентам сказали, что я — очень опасный человек. Они были шокированы. После этого я начал получать сообщения с оскорблениями.

Затем Служба безопасности Литвы связалась с ректором Университета Витаутаса Великого, в котором я работал. Ректор вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что мне нужно закрыть свой блог в Facebook или я буду уволен.

В нормальной стране можно было бы защитить свои права в суде, но в Литве судебная система зависима, коррумпирована и находится под контролем государства. Я продолжал писать об украинском кризисе — и за это меня уволили. Я обратился к ректору университета с письмом (текст письма на английском / литовском), в котором писал о репрессивных методах, которые ко мне применили. Но мое обращение было проигнорировано.

Я уехал из Литвы из-за политической ситуации в стране

После увольнения из вуза я остался в Литве. У меня были деньги, другая работа вне университета. Я продолжал вести свой блог, а на меня продолжали оказывать давление — опосредованно. Например, однажды я встретился с другом в баре.

Друг был чиновником городской администрации. 2 дня спустя его вызвали в органы госбезопасности и сказали примерно следующее: «Почему ты встречаешься с врагом Литвы? Если продолжишь с ним общаться, значит, ты — пособник российской пропаганды и твоя карьера в политике будет окончена».

Такая же история приключилась с моей бывшей девушкой, с которой я продолжал поддерживать дружеские отношения. Мать моей девушки работала в городской администрации одного маленького литовского города. На нее вышли спецслужбы Литвы, предупредив о том, что она будет уволена, если ее дочь продолжит встречаться с «врагом Литвы».

Так друзья постепенно стали отворачиваться от меня. Они были напуганы спецслужбами и не хотели, чтобы их имена включили в «черный список».

В Литве это означает остаться без работы.Через некоторое время я потерял одну, а потом еще одну работу. Очень многих людей увольняли по политическим причинам, даже профессоров, что там говорить обо мне. Например, Альгирдас Дегутис 30 лет проработал профессором философии, был политзаключенным во времена СССР, и его тоже уволили.

В Литве ничего не поменялось со времен СССР. Та же мафия и КГБ, которые руководили страной при Союзе. Они сохранили свои позиции и остались у власти, только теперь решили продать Литву ЕС. Сегодня Литва — это мафиозное государство.

У моего дома даже дежурили два агента в штатском. Были случаи, когда такие агенты проникали в дома литовцев, которые выступали против Майдана, НАТО и критиковали правительство Грибаускайте. У граждан изымались компьютеры и электронные носители, а потом их обвиняли в том, что они — агенты Путина. Граждане Литвы — агенты Путина?! Согласитесь, это смешно!

Я не считаю себя врагом Литвы. Я любил эту страну. Там у меня была любимая девушка, друзья, работа. Но мне пришлось уехать. 3 июля 2016 года ранним утром (помню, шел дождь) я отдал ключи своему арендодателю, взял вещи и документы и уехал, даже не попрощавшись со своей девушкой. Я просто не смог ей сказать: «Знаешь, я завтра уезжаю». Это было очень тяжело.

Я хотел продолжать рассказывать правду

Я уехал в ДНР для того, чтобы оттуда рассказывать людям, в том числе своим студентам в Литве, что действительно происходит на Донбассе, разоблачать ту пропаганду, которую они видят по телевизору.

«Я уехал в ДНР для того, чтобы оттуда рассказывать людям, в том числе своим студентам в Литве, что действительно происходит на Донбассе»

Литовское телевидение даже хуже, чем американское. С помощью телевидения и учебников правительство Литвы вырастило поколение, которое ненавидит Россию. Я уверен, что правительство готовит страну к войне.

Как отреагировали друзья и родственники на то, что я уехал в ДНР? В общем, так же, как и в 2006‑м на мой переезд в Литву. Мол, «там война», «ты совсем спятил» и всё в таком духе.Но я знал, куда еду. Когда я еще жил в Литве, администрация одного из донецких вузов предложила мне работу.

Донбасс и Литва: общее

Когда я приехал в ДНР, то понял, что между жителями Донбасса и Литвы нет большой разницы. Например, одинаковая кухня: в обеих странах люди любят чебуреки, шашлыки, пельмени и пьют кефир. Правда, на мой взгляд, в Донецке еда вкуснее.

В общем, ДНР и Литва — это две постсоветские страны, с этим нет смысла спорить. Люди в них ментально похожи: одинаково нетолерантны к альтернативному мнению.Хотя жители ДНР более гибкие, открыто выражают свои эмоции и любят поговорить.

Донбасс и Литва: различия

Но между Литвой и ДНР существует много различий, они по-разному интерпретируют исторические факты. Литовцы считают себя жертвами России (хотя это, конечно же, неправда) и поддерживают украинских националистов. Для жителей ДНР националисты и Степан Бандера не герои, а преступники. И еще на Донбассе по-настоящему любят Россию.

В Донецке и других городах Донбасса люди не опьянены «американской мечтой», они с нею борются. А литовцы — и это то, что я в них не люблю, — лижут задницу США: «Всё, что пришло из США, — это хорошо».





Восстание, которое произошло на Донбассе, было против интеграции региона в евроатлантическую ось. В ДНР у людей есть свои ценности, способ мышления, традиции. Возможно, они смотрят американские фильмы, но своей принадлежности к американскому миру не чувствуют.

Они чувствуют себя более комфортно вместе с Россией и не хотят с ней бороться, потому что как можно бороться с самим собой. На Донбассе есть идентичность, чего нет в Литве. Литовская идентичность — это быть антирусским. И это мне непонятно!

Проблемы Донбасса и Литвы

В Литве две основные проблемы: националистическое правительство и экономически неблагоприятная ситуация. Литовцы массово покидают страну именно из-за этих двух причин. Я видел, как в течение 10 лет Литва менялась, и не в лучшую сторону: отсутствие свободы слова, рост цен, плохое социальное обеспечение пенсионеров, эмиграция из страны, подмена литовской культуры культурой Запада.

При этом государство инвестирует в разработку вооружения и покупает старые танки в США, поддерживает антироссийскую паранойю в обществе и готовит людей к войне. В Литве на улицах можно увидеть больше молодежи в военной форме, чем в Донецке. Это меня удивляет.

Сами литовцы говорят, что в скором времени страна может исчезнуть. Литва — самая пьющая страна в мире. Литовцы пьют, потому они не знают, кто они на самом деле.

По-моему, самая серьезная проблема Донбасса сегодня — это война. Но должен сказать, что я всё еще не интегрирован в общество, не знаю русского языка. Поэтому наблюдаю за происходящим как бы со стороны. Возможно, здесь есть еще какие-то проблемы.

1.07.2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/19325/-