Банкротство 15-20% строительных компаний и рост цен на жильё на 30%: компрадоры доедают остатки национальной буржуазии.

Строительная отрасль России, оставалась одним из немногих островков, где ещё сохранялась, недобитая компрадорами, национальная буржуазия. Застройщики, при наличии минимальных деловых контактов в муниципалитетах, имели возможность вести массовое строительство жилья, практически не прибегая к кредитам банков. Механизм долевого строительства, позволял им получать финансовые средства напрямую у населения. В результате выигрывали мы все: стремительно беднеющий народ имел возможность вложиться в свою будущую квартиру на этапе строительства, сэкономив 30-40% от её конечной стоимости, строители наращивали объёмы и даже в уже кризисном 2015 году превысили советские объёмы ввода жилья.

Безусловно компрадоры не могли допустить укрепления независимой от них социальной группы. Потенциальных конкурентов в борьбе за контроль над государственным аппаратом лучше отстреливать на «дальних подступах». Иначе набравшись смелости и обростя «жирком» национальная буржуазия может поддержать и альтернативные политические проекты. Опять же на дворе — кризис, аппетиты растут, а объём денежного пирога, только сокращается. В результате, со строителями решили сделать то, что уже не первый год творят с банками: взять под контроль (заставив делиться прибылью) или уничтожить.





Правительство решило запретить долевое строительство!





Что нас теперь ждёт?

1. Уничтожение как минимум 15-20% строительных компаний. Причём «лишние» строители пополнят ряды безработных, а бюджет потеряет доходы;

2. Монополизация строительного рынка, сама по себе приведёт к скачку цен на жильё (конкурентов станет меньше);

3. Денежные потоки строителей замкнёт на себя пятибанкирщина, контролируемая компрадорами. Кредиты у неё будут брать не только радостные и довольные властью россияне, но и не менее счастливые строители. Соответственно цены на жильё взлетят не только потому, что на этапе «котлована» купить жильё будет нельзя, но ещё из-за того, что возрастут издержки на проценты банкам.

Существует миллион способов для предотвращения, даже возможности мошенничества с деньгами дольщиков: от элементарного обязательного страхования рисков до простого возмещения средств 1,5% от общего числа дольщиков нарвавшихся на мошенников по вине ГОСУДАРСТВА за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ же счёт. Однако из всех вариантов выбрали тот, который ведёт к контролю компрадоров над строительным рынком и вышеперечисленным «мелким» неприятностям!!!

С чем я Вас всех: голосовавших за ЕдРо и проигнорировавших выборы и поздравляю!

PS

Хотите понять, что происходит — читайте серию «Правильный диагноз болезни страны»:

Часть 1 «О чём оглушительно молчат Хазин, Делягин и другие экономисты»

Часть 2 «Недетская задачка про бассейн и две трубы»

Часть 3 «Кто такие русские махараджи и как от них правильно избавляться…»

Прогрессивный налог и политический анахронизм «Единой России»

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110722/21310/15-20