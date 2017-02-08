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Банковская система Украины в 2016 году получила максимальный в истории убыток

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Банковская система Украины в 2016 году получила максимальный в истории убыток | Русская весна

Банковская система Украины по итогам 2016 года обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривень.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ. 

«Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году — 159 миллиардов гривень, что обусловлено резервированием кредитного портфеля «ПриватБанка», — сказал представитель Нацбанка.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486461527

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