Банкиры предложили создать кодекс чести
Российские банкиры предложили создать специальный кодекс поведения.
С таким предложением выступил Совет Ассоциации банков РФ. Если в ЦБ одобрят инициативу, в России появится кодекс чести владельцев и менеджеров банков, который позволит противодействовать недобросовестной конкуренции в секторе.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации, которую возглавляет экс-зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.
«Мы готовим предложения, как в рамках Ассоциации разработать соответствующий документ, который позволил бы нам реагировать на проявления недобросовестной конкуренции», — заявил Лунтовский.
Скорее всего, руководство ЦБ одобрит предложение, так как ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что вопрос конкуренции в банковской сфере беспокоит регулятора не меньше самих банков.
Пока не ясно, какие именно положения будут в этом кодексе, а также насколько его выполнение будет обязательным.
Речь, судя по всему, идет об отказе от предоставления ложной информации в СМИ, организации информационных атак на конкурентов и т.п.
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По материалам: http://rusvesna.su/economy/1510296089