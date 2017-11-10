Банкиры предложили создать кодекс чести

Российские банкиры предложили создать специальный кодекс поведения.

С таким предложением выступил Совет Ассоциации банков РФ. Если в ЦБ одобрят инициативу, в России появится кодекс чести владельцев и менеджеров банков, который позволит противодействовать недобросовестной конкуренции в секторе.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации, которую возглавляет экс-зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

«Мы готовим предложения, как в рамках Ассоциации разработать соответствующий документ, который позволил бы нам реагировать на проявления недобросовестной конкуренции», — заявил Лунтовский.

Скорее всего, руководство ЦБ одобрит предложение, так как ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что вопрос конкуренции в банковской сфере беспокоит регулятора не меньше самих банков.

Пока не ясно, какие именно положения будут в этом кодексе, а также насколько его выполнение будет обязательным.

Речь, судя по всему, идет об отказе от предоставления ложной информации в СМИ, организации информационных атак на конкурентов и т.п.

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