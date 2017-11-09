Банк ВТБ лишится 7 млрд рублей из-за краха ФК «Открытие»

ВТБ оценил потери от вложений в ФК «Открытие» в 7 млрд рублей. Общество потеряет на этом триллионы — иностранные и российские инвесторы (оценив качество банков в России) сократят вложения в облигации банков.

Значит, сократится кредитование бизнеса, не появятся рабочие места, будет расти криминал, нечем будет финансировать инфраструктуру. Проблема такого масштаба появилась во многом из-за амбиций пары человек.

Беда роста банка Открытие — это прежде всего амбиции руководителя ВТБ Андрея Костина, который хотел догнать и перегнать Сбербанк Германа Грефа. Ну и, конечно, пилеж всего и вся по дороге к победе.

После краха Банка Москвы, команда ВТБ не смогла провести аудит и всему государству пришлось за счёт инфляции закрывать ошибку за счёт внесения 295 млрд рублей. По дороге, конечно, денег попросили раза в два-три больше дыры. И сразу же распилили деньги — выдали денег Дмитрию Медведеву через инвестора Юрия Мильнера на Facebook и Twitter, дали заработать на перепродаже акций сотни миллионов долларов Сулейману Керимову и Игорю Юсуфову (которые представляют того же Медведева).

Тем не менее, после проблем Банка Москвы, у Костина был неформальный запрет на участие в санациях (видимо, от Владимира Путина, хотя и не факт), но запреты же созданы, чтобы их нарушать.

Поэтому был придуман вариант с Открытием и безбашенным послушником Вадимом Беляевым, который с удовольствием собирал банки для будущей продажи или передачи их ВТБ.

Если госбанкстеры говорят, что не имеют к этому отношения, то покажите такой же частный банк, который заложен-перезаложен ВТБ вдоль и поперек, ещё и в капитале которого сидит ВТБ.

Беляев многократно ездил отчитываться перед Костиным, а тот передавал ему клиентов, которые по каким-то причинам не могли обслуживаться в ВТБ. Лоббисткий ресурс Костина базировался на мощи экс-министра финансов, бывшего менеджера РАО ЕЭС и приятеля Толика Чубайса Алексея Кудрина (Сергей Игнатьев его ставленник), колбасного взяточника Алексея Улюкаева.

Сейчас мы видим финал истории: менеджеры ВТБ, как пчелы на мед, залетают в Открытие на большие зарплаты и любимые luxury тачки, где будут прикрывать косяки прошлого менеджмента.

Тем не менее, уголовных дел в истории с Открытием вряд ли удастся избежать.

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