Банк Ротшильдов просит помощника Путина посодействовать компании Чубайса

Менеджер банка Rothschild Europe Клаус Мангольд написал помощнику президента РФ Андрею Белоусову письмо, в котором просит оказать содействие одному из проектов «РОСНАНО», которым руководит Анатолий Чубайс. Судя по стилю письма, Мангольд и Белоусов хорошо знакомы.

В начале письма Мангольд, осведомившись о здоровье Белоусова и поблагодарив его за «хороший совет по делу компании Abbott, которое в конечном итоге было успешно завершено», переходит к сути своего вопроса. Мангольд пересказывает Белоусову историю и планы совместного проекта Pfizer и «Новамедики» (принадлежит на 50% «РОСНАНО», председателем правления которой является Анатолий Чубайс; еще 50% у американского фонда Domain Associates) создать в Калужской области фармацевтическое предприятие, пишет портал Life.ru, в распоряжении которого оказалось письмо зампредправления Rothschild Europe.

Планируется, что к 2020 году Pfizer и «Новамедика» постоят завод, где будут выпускать не менее 15 наименований препаратов от онкологических болезней, бактериальных и грибковых инфекций, ревматологических заболеваний, а также геморроя.

В письме Клаус Мангольд пишет: «Мне бы очень хотелось понять, каков статус данного проекта и каковы возможные последствия для местных производителей в долгосрочной перспективе». При этом финансиста не настораживает, что у «дочки» «РОСНАНО» нет собственных разработок, помещений, а только убытки в 2 млрд рублей и уголовное дело в отношении предшественника Чубайса Леонида Меламеда.



Скрин перевода письма

Pfizer входит в число крупнейших импортеров лекарств в России, но находится за пределами десятки крупнейших иностранных игроков на рынке госзакупок. На этом фоне Pfizer намного болезненнее конкурентов воспринимает планы Минздрава сделать для некоторых лекарств (международных непатентованных наименований) обязательным российское происхождение субстанций, следует из письма представителя Rothschild Europe.

Менеджера крупнейшего в мире банка сейчас беспокоит вопрос по регулированию госзакупок лекарств в России. С ноября 2015 года в стране действует ограничение по допуску иностранных препаратов к госзакупкам. Закупки препаратов будут происходить по принципу «третий лишний»: если хотя бы две отечественных компании выставляют свои заявки на аукционе, то иностранные производители на него не допускаются. Зампредправления Rothschild Europe просит Белоусова пояснить, каких последствий ждать от этих реформ в долгосрочной перспективе.

В Минэкономразвития изданию сообщили, что в целом поддерживают инициативу по локализации производства на территории России, а проблемные вопросы, подобные тем что обозначил Мангольд, следует прорабатывать на в рамках Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ). Предложения по условиям заключения специнвестконтрактов в фармотрасли готовит Минпромторг, в его же ведении находятся вопросы приоритетов фармсубстанций в госзакупках.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109847/16600/-