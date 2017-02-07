Банк России ждет устойчивого восстановления экономики в 2017 г.

Банк России отмечает рост экономики РФ в четвертом квартале с поправкой на сезонность и прогнозирует оживление национальной экономики уже в 2017 г.

«По итогам года объем ВВП сократился на 0,2%, несколько превысив как ожидания рынка, так и прогнозы Минэкономразвития и Банка России. При этом в IV квартале 2016 г. годовой темп прироста выпуска оценивается положительным, на что в том числе указывает динамика опережающего индикатора выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.

Квартальный рост фиксируется впервые за два года, ранее ВВП рос в последний раз только в четвертом квартале 2014 г.

При этом ЦБ ссылается на данные Росстата, которые оказались лучше ожиданий МЭР, ожидавшего падения на 0,6%.

По оценкам Банка России, восстановление экономики уже носит устойчивый характер, хотя по отдельным показателям рост еще может быть неоднородным.

Так, например, в промышленности продолжается рост за счет импортозамещения и роста внешнего спроса, усиливается инвестиционная активность, но потребительский спрос все еще снижается.

В 2017 г., по мере усиления экономической активности, ожидается рост реальных зарплаты и пенсий. При этом инфляция не будет усиливаться, что также окажет благоприятное воздействие на экономику.