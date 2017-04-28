Банк России снизил ставку до 9,25%

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. Таким образом, ставка упала до 9,25%.

ЦБ резко повысил ставку 16 декабря 2014 г. на фоне резкого роста инфляции и девальвации рубля, тогда ставка взлетела с 10,5% до 17%, и с того момента Банк России постоянно смягчает денежно-кредитную политику.

Сейчас у ЦБ больше не было возможности удерживать ставку на прежнем уровне, так как инфляция почти достигала цели в 4%. В сообщении отмечают, что этот уровень будет достигнут до конца 2017 г. и его удастся сохранить в 2018-2019 гг.

Если основываться на предыдущих комментариях экспертов, то при благоприятном развитии ситуации и такой инфляции можно ожидать постепенно снижения ставки до 6-7% годовых.

Тем не менее, пока ЦБ возьмет паузу как минимум на пару месяцев.

В ЦБ отмечают, что инфляция продолжит замедляться, поскольку снижаются инфляционные ожидания бизнеса и населения. Темпы роста потребительских цен снизились до 4,3% с 4,6% в феврале. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4,2-4,3%.

Также Банк России ожидает постепенного восстановления потребительских расходов.

По оценкам Банка России, восстановление экономики в I квартале продолжилось, ожидается увеличение инвестиций в основной капитал.

Сохраняется положительная динамика промышленного производства, наблюдается снижение безработицы.

ЦБ ожидает роста ВВП в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.

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