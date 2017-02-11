Россия 

Банк России не смог остановить рост курса рубля

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Банк России не смог остановить рост курса рубля | Русская весна

Укрепление российской валюты продолжилось в пятницу, несмотря на интервенции банка России.

Курс доллара с расчётами на завтра на Московской бирже просел ниже отметки 58,3 руб. на фоне роста цен на нефть и притока капитала на российские рынки — минимальная отметка с начала 2015 года.

За последнее время все больше иностранных инвесторов хотят поучаствовать на ралли на российском фондовом рынке или же заработать на облигациях федерального займа.

Стоит учитывать и растущий приток «горячих денег» из крупных иностранных фондов, которые используют рубль для операций «керри-трейд». В результате рубль продолжает укрепляться, несмотря на старания Минфина и ЦБ добиться более комфортного курса для исполнения бюджета.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486758091

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