Банк России не смог остановить рост курса рубля

Укрепление российской валюты продолжилось в пятницу, несмотря на интервенции банка России.

Курс доллара с расчётами на завтра на Московской бирже просел ниже отметки 58,3 руб. на фоне роста цен на нефть и притока капитала на российские рынки — минимальная отметка с начала 2015 года.

За последнее время все больше иностранных инвесторов хотят поучаствовать на ралли на российском фондовом рынке или же заработать на облигациях федерального займа.

Стоит учитывать и растущий приток «горячих денег» из крупных иностранных фондов, которые используют рубль для операций «керри-трейд». В результате рубль продолжает укрепляться, несмотря на старания Минфина и ЦБ добиться более комфортного курса для исполнения бюджета.