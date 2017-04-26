Банк России купил больше всех золота в мире

Банк России в 2016 г. занял первое место по объемам покупки золота в резервы среди других центральных банков.

Фактически ЦБ РФ обеспечил 78% мирового спроса на золото.

Согласно данным Национального рейтингового агентства (НРА), потратить на покупку драгоценного металла ЦБ мог около $10 млрд.

При этом в этом году объем может оказаться больше 200 тонн, поэтому рекорд может быть обновлен. В прошлом году была куплена 201 тонна золота.

Объем чистых покупок (покупки минус продажи) в 2016 г. со стороны всех мировых ЦБ составил 257 тонн золота, по сравнению с 436 тоннами в 2015 г.

В ЦБ, в отличие от большинства других банков, решили воспользоваться моментом для покупки, так как стоимость золота низка. Кроме того, регулятор старается диверсифицировать свои резервы.

Также крупными покупателями стали Китай, Казахстан и Катар.

При этом российский Центробанк также поддерживает отечественных производителей, скупая две трети от объема добытого металла в стране.

Учитывая состояние мировой экономики и рост геополитических рисков, стратегия инвестиций в золото может оказаться очень удачной.

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