«Бандера — новый Христос»: зачем националистам переделывать под себя Библию

Украинские националисты, похоже, замахнулись на переписывание Библии.

Иначе никак, ведь министр иностранных дел Польши, самой религиозной в ЕС страны, Витольд Ващиковский четко дал понять: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем Украине с Бандерой в Европу.

Буквально за день до заявления политика в городе Золочев Львовской области начались сборы капелланов. Одновременно с этим институт полковых священников впервые внедрили в Нацгвардии.

А чуть раньше самопровозглашенный «Киевский патриархат» договорился с «Правым сектором»*. В принятом ими меморандуме подчеркивается равнозначность таких понятий как «христианство» и «национализм». Об этом же неустанно твердят капелланы других религиозных организаций. О том, как украинские «нацики» подгоняют под себя библейские идеи, используя опыт советских богоборцев — в материале РИА Новости.

«Да не будет у тебя других богов пред лицом моим» (из библейской книги Исход)

Самый медийный капеллан является священником Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты). Статья отца Николая Мединского «Святая Пятидесятница — утверждение украинской государствообразующей идеи» довольно ясно объясняет, что общего между учением Иисуса Христа и лозунгами ОУН-УПА*.

«Дух Святой сходит на Сына в виде голубя на реке Иордан, голос Отца возвещает „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте”. (Евангелие от Матфея 17:5) Во время Майдана украинский народ проходит „Огненное Крещение”, Дух Святой сходит и выбирает тех любимых детей кто готов добровольно уйти за Иисусом и принести жертву Любви, искупительную Жертву за грехи, ошибки или слабости целых поколений», — проводит аналогию священник.

Библейские изречения перемежаются в статье с цитатами из «Десяти заповедей украинского националиста», написанных членами ОУН-УПА* в 1929 году.

«Но каждый своей жизнью, помыслом и Образом защищает Украинскую правду. Каждый находит свой дар и свое место в национально-освободительной борьбе, пытаясь вложить свою лепту в построение и защиту украинского правового государства. … У каждого из нас есть обязанность стать «апостолом Украинской Идеи» и помочь всем, даже равнодушным, услышать правду на доступном и понятном им «языке», — призывает капеллан УГКЦ.

Забавным выглядит то, что пока священники призывают военных следовать примеру Христа и Бендеры, в том же нацбатальоне «Азов» совсем другие кумиры, причем в прямом смысле слова. На своей базе в Урзуфе (Донецкая область) нацгвардейцы возвели святилище славянского бога Перуна и назвались его потомками.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (из евангелия от Матфея)

Единственной, кто сохраняет нейтралитет в военном противостоянии на Украине является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Ее священники не являются капелланами. Но у Нацгвардии свое объяснение этому.

«Прописали (в постановлении Кабмина Украины): за исключением представителей Московского патриархата», — утверждает командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.

«Я работал с разведкой, с народным сопротивлением, когда колонны сепаратистов с российскими наемниками подъезжали к церкви — выходили настоятели УПЦ МП и благословляли их на» священную войну» против украинского народа. Спрашиваю: как вы это объясните? У них не было слов…», — добавляет он.

В УПЦ МП назвали слова генерала дезинформацией, ведь в приказе «Об утверждении Положения о службе военного духовенства (капелланскую службу) в Национальной гвардии Украины» говорится, что запрет распространяется на религиозные организации «центры которых находятся на территории страны-агрессора».

«Как мы видим, отсутствует прямой запрет для УПЦ, о котором говорит господин генерал. Командир по своему усмотрению определяет, где центр той или иной религиозной организации», — отмечает глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Центром УПЦ, по его словам, на самом деле является Киевская митрополия, а не Москва. Кроме того, в ее уставе доходчиво написано, что она «является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве».

Само собой, ни Нацгвардию, ни украинские СМИ эти факты не убедили. Наверное, потому что Киево-Печерской лавре до сих пор так и не появились мощи Бандеры и Шухевича…

«Где нет ни Эллина, ни Иудея» (из послания апостола Павла)

«Бандера — это святой человек, которого Бог выбрал для Украины», — так еще в 2009 году высказывался украинский поэт Павел Мовчан.

«Если зовете себя христианами, то будьте националистами, потому что одно без другого невозможно», — так уже в 2014 году напутствует бойцов «Правого сектора»* капеллан УГКЦ Павел Бурак. А вот что в ироничной форме заметили по этому поводу на одном из интернет-форумов: «Степан Бандера теперь Иисус Христос. Это новый маразм».

Из истории известно, что большевики сразу после прихода к власти пытались соединить христианское вероучение с марксизмом. Это привело к созданию лояльной к власти обновленческой церкви.

«Большевики создавали некую марионеточную церковь, а здесь скорее это союзники. Можно сказать, почти равноправные партнеры — УГКЦ и националистические организации. Они слишком друг в друге нуждаются, слишком друг в друга проникают. И если обновленцы были неким временным средством, которое использовали и выкинули, то здесь они симбионты», — подчеркивает церковный историк Владислав Петрушко.

Униатская церковь, рассказывает он, сильно трансформировалась в период между мировыми войнами, став плотно сотрудничать с украинскими националистами. Их идеи привносились в богослужебную жизнь.

«С особой силой все это проявилось в период Второй мировой войны и после нее, когда многие униатские священники прямо участвовали в деятельности националистов, в том числе и карательной. В частности, в одном из украинских сел жители загнали римо-католика поляка в костел и сожгли. Сам униатский священник, греко-католический, принимал в этом участие», — приводит пример историк.



Уже с возрождением униатской церкви в последние годы существования СССР союз униатов с националистами вышел на новый уровень — они совместно начали захватывать православные храмы. В 90-е годы был создан «Комитет защиты Украинской греко-католической церкви» во главе с советским диссидентом Иваном Гелем, который привлекал к сотрудничеству политиков.

«В годы СССР националистический дух генерировался в украинское диаспоре при определенной поддержке американских властей, которые использовали это в идеологической борьбе с Союзом. Все время подпитка продолжалась, хоть и слабо доходила до нас. Зато это было экспортировано в готовом виде уже сразу после встречи Горбачева с папой Иоанном-Павлом II в 1989 году», — подчеркивает Петрушко.

Антон Скрипунов

Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.