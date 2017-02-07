Бандера или Европа: Польша поставила Украину перед невозможным выбором, — мнение

Путь Украины в ЕС и так обещает быть марафонским. Если не бесконечным. А тут еще и такая подножка утомленному путнику. И от кого — от тех, на кого привыкли равняться. Куда теперь идти — совсем уже непонятно.

Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в Европу до той поры, пока не перестанет строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры.

По словам брата погибшего в 2010 году президента, его страна не может годами соглашаться, чтобы в незалежной поддерживали и тиражировали культ людей, которые совершили геноцид в отношении поляков. И в своей жестокости превзошли даже немцев.

Польский политик отметил: президенту Порошенко было четко сказано, что с Бандерой в Европу путь закрыт. Поляки, по мнению Качиньского, продемонстрировали огромное терпение, но и у него есть границы.

Понять лидера правящей партии можно. В Польше не забыли волынскую резню, учиненную в 1943 году Украинской повстанческой армией (УПА). В результате той бойни погибли десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Были и другие преступления, совершенные украинскими националистами в отношении поляков.

Эхо тех лет, как выясняется, еще совсем не затихло. И оно создает дополнительные сложности для Киева, которого и так годами водят за нос, обещая скорую интеграцию в Европу. Один бесконечно отодвигающийся как горизонт «безвиз» чего стоит. А теперь еще и Варшава со своим мнением.

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Жуткое расстройство! Ведь какая могла сложиться устойчивая и в известном смысле бронебойная антироссийская коалиция, при учете особо «трепетного» отношения властей Польши и Украины к Москве. Загляденье! Но нет, Бандера и Шухевич стали непреодолимой преградой. Даже с того света. В Киеве, конечно, мгновенно открестились от государственного культа лидера Организации украинских националистов (ОУН*).

К примеру, нечто подобное неубедительно заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Непонятно только, на что он рассчитывает. На то, что в Польше и других странах Европы нет СМИ и Интернета, да и просто образованных, интересующихся историей людей?

А как же массовые и регулярные факельные шествия с портретами Бандеры, которым киевские власти, мягко говоря, не препятствуют? А переименование улиц и установка памятников этому карателю и антигерою? Даже в столице незалежной, если кто забыл, Московский проспект с некоторых пор стал носить имя Бандеры. И это никак общественной инициативой не назовешь.

В 2015 году Верховная рада Украины признала членов УПА* борцами за независимость Украины. А возглавлял эту организацию тот самый Роман Шухевич — брат по разуму Степана Бандеры. А два сапога, как известно — пара.

Или вот еще. В том же самом 2015 году Порошенко отменил празднование 23 февраля. День защитника Украины тогда был назначен на 14 октября. Под соусом того, что в этот день православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Но, по странному стечению обстоятельств, именно 14 октября считается началом отсчета позорной и кровавой истории все той же Украинской повстанческой армии. И этот список можно долго продолжать.

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Так что «несознанка» Киева в ответ на заявление Качиньского выглядит жалко и глупо. Все-таки зловредный человек, этот лидер партии «Право и справедливость». Мешает он киевской власти сидеть сразу на нескольких стульях. И европейцев из себя старательно изображать, которых обязательно и немедленно нужно пустить в просвещенный ЕС на равноправной основе. И потакать самым темным националистическим силам, словно пена вынесенным на историческую поверхность «евромайданом».

Опять Украина перед выбором. А это для нее всегда роковое испытание, и что особенно обидно, в такое интересное положение Киев ставит отнюдь не Москва.

Илья Харламов, радио Sputnik