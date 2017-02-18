Банда киевских хипстеров стравливает украинцев и поляков

Стало известно, кого МИД Украины называл «третьей силой», которая вносит раздор в польско-украинские отношения, пишет «Журналистская правда».

Ей оказалась банда хипстеров-укронациков…

Дегенераты из различных украинских радикальных организаций продолжают, как умеют, укреплять украинско — польские отношения. Чуть больше недели прошло с того момента, как «неизвестные» забросали бутылками с краской консульство Польши во Львове, а МИД Украины заявил о том, что это сделала «третья сила» (читай — рука Москвы), как прошла очередная акция по проявлению «братских чувств» украинцев к полякам.

Вчера в Киеве членами «Черного комитета» под руководством Богдана Тыцького на забор посольства Польши был повешен портрет Степана Бандеры с надписью «Наша страна — наши герои».

Как заявил сам Тыцький:

«Причиной акции стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши. В частности, речь идет о президенте Анджее Дуде и голове правящей партии „Право и Справедливость“ Ярославе Качиньском, которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА*».

«Черный комитет», несмотря на грозное название, на деле является бандой, состоящей из помеси хипстеров-дегенератов и того, что в России зовется «говнарями». Эта банда ничем, помимо регулярных различного рода провокаций, наподобие той, которая сегодня произошла под польским посольством, особо не выделяется.

Одним из участников «Черного комитета» является Ганна Сынькова, известная тем, что в 2011 году жарила яйца на Вечном огне в Киеве, за что и получила условно.

Несмотря на декларируемый патриотизм, «комитет» с трудом смог написать в википедии об участии членов организации в «АТО». Таких нашлось аж трое, и связывать их участие в «АТО» с членством в «Черном комитете» можно с очень большой натяжкой. Более вероятно, что эти трое ушли в «АТО» после того, как убедились в неспособности руководства к более радикальным действиям.

Если исходить из версии МИД Украины, то «Черный комитет» и есть та самая «третья сила» и «рука Москвы», которая вносит раздор между белыми украинцами и пушистыми поляками.

Но, если на фоне всеобщей истерии о провокациях Кремля украинская власть не принимает никаких мер, зная поименно представителей «третьей силы», то возникает вопрос: «А на чьей стороне сама украинская власть?»

Читайте также: Радикалы «украсили» посольство Польши в Киеве портретом Бандеры (ВИДЕО)

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.