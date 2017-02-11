Балтийский газопровод России до смерти напугал Украину, — Forbes

Обозреватель американского Forbes Кеннет Рапоза пишет, что планы «Газпрома» по строительству газопровода по дну Балтийского моря вызывают форменную панику в Киеве.

Несмотря на возражения антимонопольных органов Польши, Россия не отступает. Энергетический гигант «Газпром» настаивает, что будет строить газопровод «Северный поток-2» по дну Балтийского моря — даже если придется делать это в одиночку. Трубопровод будет проходить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». И, как считает Украина, если он будет построен, она больше не сможет выступать в качестве посредника при экспорте российского газа в Европу.

«Уже сейчас Россия переводит свой традиционный транзит через Украину на „Северный поток“, — сообщил Андрей Коболев, руководитель компании „Нафтогаз Украины“. — Если посмотреть на цифры потребления газа в Европе в расчете до 2020 года, то очевидно, что с появлением „Северного потока-2“ и расширением газопровода „Турецкий поток“, что сейчас и происходит — вместо одной ветки там будет две — это означает, что украинский транзит российского газа в Европу будет равен нулю».

«Нафтогаз» — это украинская дверь «Газпрома» в Европу.

Украина в настоящее время не импортирует российский газ для собственного потребления. Но она получает плату за транспортировку газпромовского газа по трубопроводам, которые проходят через всю территорию Украины.

По оценкам правительства, деньги, получаемые от России в качестве платы за этот транзит, составляют около 10% украинского бюджета. Если их больше не будет, это станет большой проблемой для украинской экономики.

«Газ, который идет в Европу через Украину, по-прежнему принадлежит „Газпрому“, — сказал Коболев в телефонном интервью из Лондона в минувшие выходные. — Россия является нашим партнером. Но эти трубопроводы взаимозависимы.

С одной стороны, мы хотим сохранить „Газпром“ в качестве клиента: он по-прежнему нуждаются в нас, чтобы попасть в Европу. С другой стороны, все решает Россия. Ведь если „Северный поток-2“ будет построен, им уже не нужен будет наш трубопровод. Или они будут использовать его гораздо меньше».

«Нафтогаз» и Украина в настоящее время ведут правовой спор по вопросу платы за транзит. Их иск против российского энергетического гиганта является самым крупным арбитражным делом, которое когда-либо рассматривалось в Международном суде в Стокгольме.

Теперь, когда президентом стал Дональд Трамп, маловероятно, что Вашингтон будет поднимать шумиху из-за того, какую опасность для Украины представляет «Северный поток-2».

Евросоюз под давлением собственных нефтяных гигантов — в том числе компаний Германии, канцлером которой является Ангела Меркель — по-видимому, смягчает свои позиции в отношении нового балтийского трубопровода. Такие компании, как Shell и Basf, утверждают, что трубопровод необходим для обеспечения поставок российского природного газа в Северную Европу.

Страны Южной Европы жалуются, что это выгодно Северу. Но теперь у них будет и «Турецкий поток», который быстро превращается в «Турецкий поток-1» и «Турецкий поток-2». Если говорить о масштабах строительства, Россия сейчас строит в два раза больше трубопроводов на европейском направлении. Даже если бы в течение следующего десятилетия потребление в Европе увеличилось вдвое, куда бы здесь вписалась Украина со своей транзитной ролью?

«Нафтогаз», со своей стороны, сейчас работает над заключением энергетических торговых соглашений с ЕС, так что обе стороны могут сохранить Украину в качестве транзитной страны в будущем. Но пока нет ничего конкретного.

Издание The Foreign Policy в среду процитировало Тима Берсма (Tim Boersma) из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. По его мнению, второй газопровод не означает, что Украина окажется в тупиковой ситуации.

«Когда был построен „Северный поток“, он не стал геополитической катастрофой, — сказал он. — История показала, что опасения и нагнетание геополитической паники оказались по большей части необоснованными».

Но на этот раз все может быть иначе.

Украина и Россия с февраля 2014 года конфликтуют. Именно тогда пророссийский президент Виктор Янукович был свергнут во время так называемого Евромайдана. Причиной для этого восстания — одного из многих за период постсоветской истории Украины — стало сближение Украины с Европейским Союзом. В Кремле это расценили как сближение Украины с НАТО. Россия отреагировала, захватив Крымский полуостров и вдохновив сепаратистское движение на востоке Украины, за что получила санкции со стороны Брюсселя и Вашингтона.

Бывшие союзники в области культуры и политики затеяли «бракоразводный» процесс и в этом году предстанут перед судом в Стокгольме. В зависимости от исхода этого арбитражного процесса Россия с Украиной либо восстановят отношения, либо еще больше отдалятся друг от друга.

На прошлой неделе Европейская комиссия опубликовала свой второй доклад о состоянии дел в сфере энергетики. Согласно докладу, ЕС успешно двигается к целям, которые он должен достигнуть к 2020 году. Среди них — сокращению выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии.

Но, как неоднократно предупреждал эксперт Гаагского центра стратегических исследований по вопросам российского газа Сейбрен де Йонг (Sijbren de Jong), «Северный поток-2» в этом случае не является необходимостью. В докладе строительство второго Балтийского трубопровода для обеспечения энергетической безопасности даже не упоминается.

«Этот проект способствует лишь диверсификации маршрутов для „Газпрома“, который пытается снизить свою зависимость от Украины и укрепить доминирующую позицию компании на немецком газовом рынке за счет повышения своей доли на нем до уровня более 50%», — говорит де Йонг. С учетом того, что «Северный поток-1» уже является основным маршрутом, еще один подобный трубопровод означал бы, что более половины российского газа в Европу будет поступать через Балтийское море.

Многие из крупных игроков отказываются от сделки. «Газпром» уже либо стал, либо близок к тому, чтобы стать главным владельцем проекта. В конечном итоге Европейская комиссия может отказаться от трубопровода, если станет ясно, что местные компании в нем не заинтересованы.

Россия успокаивает «Нафтогаз»: «Не паникуйте. Это исключительно деловое решение».

Коболев так не считает. Как и де Йонг, который часто подвергает критике все, что делают русские. Он задается вопросом о том, почему «Газпром» и его партнеры так стремятся арендовать шведские гавани в Балтийском море, а не используют калининградские в России. Это было бы дешевле, чем платить Швеции. А если бы они обновили российские порты, это пошло бы на пользу российской экономике в регионе.

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«Это было бы логично с точки зрения рынка, и, несомненно, позволило бы снизить затраты на реализацию проекта, — говорит де Йонг. — Такие действия отлично вписались бы в стратегию российского правительства по стимулированию местного производства. Ведь проект „Северный поток-2“ — это чистый бизнес, не так ли?»