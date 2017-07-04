Бабкина отказалась отвечать недовольным ее приездом жителям Омска
Художественный руководитель ансамбля «Русская песня» певица Надежда Бабкина не стала комментировать предложение депутата Законодательного собрания Омской области Вячеслава Стручаева, который посоветовал властям заменить ее на Дне города в Омске более молодежным исполнителем.
«Надежда Георгиевна никак не комментирует эту инициативу депутата, сейчас она готовит новую постановку „Омут любви“… В ансамбле выступают молодые люди с консерваторским образованием, контакт с аудиторией устанавливается сразу. Это праздник, который объединяет людей», — приводит слова работника пресс-службы певицы РИА Новости.
Накануне Стручаев написал письмо в мэрию с просьбой отменить выступление Надежды Бабкиной на Дне города 5 августа. Свою просьбу депутат объяснил тем, что «молодежь и без того бежит из депрессивного Омска, а выступление Бабкиной даже, наоборот, наведет омичей на мысль, что любой другой город в России будет куда современнее». За выступление певицы мэрия намерена заплатить 2,3 миллиона рублей.
Жители Омска ранее также выразили свое недоумение в связи с приглашением Бабкиной на День города. Судя по записям в соцсетях, молодежь Омска была рада приезду Сергея Шнурова, а День города с участием Бабкиной назвали «дном города».
По материалам: http://ridus.ru/news/256282