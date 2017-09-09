Ба, замшелая глыба?!

Для тех, кто забыл или вовсе не знает, то 2015 год по указу президента назван Годом литературы.Ну и что нам от этого простым и разным? Нам уж точно не писать (если нечто в голову не ударит). Разве, что почитать…

Эмблема-ребус

Для разминки предлагается ребус. Возможно, это загадка не только для меня. Мне на почту пришло сообщение, из которого узнал, что у Года литературы есть эмблема. Авторы эмблемы «креативно слизали» идею с известного советского бренда (для тех, кто не догадался, то это ваша проблема: минувшие Годы истории (2012 г.), культуры (2014 г.) не пошли вам впрок).

Итак, в качестве символов русской словесности выбрали профили трех авторов. Один профиль узнал с первого взгляда. Конечно же, кучерявый Александр Сергеевич Пушкин! Спасибо школе и «Литературной газете» образца 80-х годов прошлого века.

Два других изображения потребовали напряжения. Один из пользователей на форуме обсуждения этой эмблемы точно подметил, что второй профиль ему напоминает актера Леонида Филатова. И кстати, Филатов написал ряд замечательных литературных произведений. Возможно, его Федот-удалец водил рукой автора эмблемы, когда тот рисовал профиль …Николая Гоголя. Посмотрите на изображение и прочувствуйте разницу.

Опять-таки предположение, что знаменитую горбинку автора «Носа» «утопили» в угоду другого носа — Анны Ахматовой. Вообще, надо иметь очень «креативное» воображение, чтобы третий профиль сопоставить с известными фото, портретами и рисунками поэтессы «серебряного века».

На этом занимательность ребуса заканчивается, и остаются вопросы. Их много. Но один самый интересный – почему в этой «триаде» нет Льва Николаевича Толстого? С бородой не вписался?

Толстой в игноре

Так может сформулировать свое отношение к Толстому поколение нулевых. Среди тинейджеров (русский перевод – подростков) Толстой даже не «дрова» (так говорят о родителях). Для нового поколения Лев Николаевич — «полный отстой».

Один молодой человек сказал так: «Это старикан с большой бородой, который написал занудную книгу «Война и мир». К слову сказать, он не путает Толстого с другими бородатыми – Иваном Тургеневым, Федором Достоевским, Антоном Чеховым…Парень просто не знает их в «аватар», то есть в лицо.

У поколения нулевых другие кумиры и они фанатеют, конечно же, не от чтения.

Поэтому Год литературы многие из молодых даже и не заметят.

Но почему официальные организаторы литературных культмассовых мероприятий «отодвинули на задворки» великого русского писателя Льва Николаевича Толстого?

Не скрепа, не код, не совесть…

В публичном медийном пространстве последний раз вспоминали о Толстом по случаю возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Повод — его «Севастопольские рассказы» (1855 г.). Однако Льва Николаевича вспомнили и забыли прямо-таки накануне Года литературы.

Политики, политологи, общественные и религиозные деятели, ученые, которые активно пытаются сформулировать современную идеологическую, культурологическую концепцию, обходят стороной литературно-философское наследие Льва Толстого. Это наводит на размышления о преднамеренном замалчивании. Для такого отношения к наследию патриарха русской словесности есть веские причины.

Так, еще в 2001 году в журнале «Право и политика» обратили внимание на серию статей А.Г. Хабибулина и Р.А. Рахимова по теоретическим проблемам государственности. Среди них — “Государственная идеология: к вопросу о правомерности категории”. Эти работы были опубликованы в журнале “Государство и право”. Принципиально важная цитата:

«Новая идеология Российского государства подготавливается напряженными духовно-интеллектуальными поисками отечественных ученых, общественных деятелей, литераторов; программными разработками политических партий; принятием целого ряда официальных концепций и доктрин в отдельных сферах государственной деятельности; обнародованием позиции нового главы государства о стратегии развития страны, сформулированной в Послании Федеральному Собранию на 2000 г., которое, кстати, имеет второе, авторское название “Государство Россия”; принятием 15 августа 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви беспрецедентного документа — Социальной доктрины РПЦ, в которой изложены систематизированные современные взгляды Церкви по основным вопросам жизни государства и общества, а также базовые принципы взаимоотношений с секулярным государством и светским миром. Можно считать, что Россия находится накануне обретения общенациональной идеологии. В известном интервью газете “Известия” Президент РФ высказался так: “И я убежден, что сейчас контуры новой общенациональной идеологии уже определяются”.

Однако потребуется 12 лет, чтобы Владимир Путин вернулся к проблеме формирования «контуров новой общенациональной идеологии». Он это сделает в 2012 году в качестве вновь избранного президента в обращении к федеральному собранию. А через два года, в 2014 году, подпишет «Основы государственной культурной политики». Таким образом, власть определит перечень «духовных скреп», о дефиците которых Владимир Путин говорил в послании федеральному собранию. В подготовке этих «Основ» принимали активное участие богословы традиционных религиозных организаций, в том числе РПЦ.

Современные теологи, политологи и культурологи оказались достойными преемниками иерархов РПЦ, монархистов конца XIX начало XX веков. Они спустя столетие фактом исключения философско-этического наследия Толстого из культурного кода «подписались» под «Определением с посланием святейшего синода № 557 от 20 — 22 февраля того же года об отпадении графа Льва Толстого от Церкви» ( журнал «Церковные ведомости» — официальный печатный орган Святейшего правительствующего синода24 февраля 1901 г.).

Предыстория «отпадения графа Льва Толстого от Церкви» началась 20 лет назад до публикации «Определения».

Исповедь на все времена

Уместно сказать, что в российской журналистике и литературе «Севастопольские рассказы» были первыми произведениями о войне, написанные с фронта боевым офицером. Таким образом, Толстой – наш первый военный корреспондент. Это сегодня особо важно для истории российской журналистики: опять Крым, Севастополь, война на Украине, где востребованы военные корреспонденты….

Для Толстого опыт Крымской войны стал тяжким физическим и нравственным грузом на всю его оставшуюся жизнь: через двадцать три года, в 1878 году, он начнет работу над «Исповедью».

Автор трилогии «Детство. Отрочество. Юность», романов «Война и мир», «Анна Каренина», сборников рассказов неожиданно для читателей и писателей сделает публичное заявление. Это будет ошеломительное откровение: «Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели.» Это — о личном. Толстого бы простили, возможно, поняли, если бы он писал только о себе.

Однако он поставил под сомнение право со товарищей по литературному цеху на владение истиной, право поучать и наставлять читателей.

И это, как говорится, полбеды. Толстой пошел дальше: он отверг право и толкование официальной православной церкви вероучения Христа.

Церковный цензор запретил печатать «Исповедь». Работа разошлась среди читателей в типографских гранках. Произведение было опубликовано в Женеве (1882 г.).

В России «Исповедь» была напечатана через 36 лет – в 1906 году. К этому времени Толстой напишет более десятка произведений, где сформулирует философско-этическое мировоззрение, которое в 90-х годах девятнадцатого века назовут «толстовством».

Для самодержавных правителей России, иерархов официальной православной церкви Толстой был крайне неудобным противником. Лев Николаевич при жизни стал признанным классиком не только русской и мировой литературы, но признанным моральным авторитетом. К слову сказать, Толстой пережил трех царей — НиколаяI, Александра II, Александра III и половину срока правления Николая II.

В результате длительного противостояние Толстого с государством и РПЦ 24 февраля 1901 года в журнале «Церковные ведомости» (официальный печатный орган Святейшего правительствующего синода) было опубликовано Определение с посланием святейшего синода № 557 от 20 — 22 февраля того же года об отпадении графа Льва Толстого от Церкви.

Толстой напишет «Ответ на определение синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма» и, в частности, обратит внимание на двусмысленность «Определения»:

«Постановление синода вообще имеет много недостатков; оно незаконно или умышленно двусмысленно; оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кроме того, содержит в себе клевету и подстрекательство к бурным чувствам и поступкам.

Оно незаконно или умышленно двусмысленно потому, что если оно хочет быть отлучением от церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может произноситься такое отлучение; если же это есть заявление о том, что тот, кто не верит в церковь и ее догмата, не принадлежит к ней, то это само собой разумеется, и такое заявление не может иметь никакой другой цели, как только ту, чтобы, не будучи в сущности отлучением, оно бы казалось таковым, что собственно и случилось, потому что оно так и было понято.»

Эта двусмысленность по сей день не разрешена.

Сегодня, надо особо помнить, последователи Толстого (а их по открытым данным интернета сейчас около 500 человек) за публичные выступления, пропаганду «толстовства» могут запросто получить срок по УК РФ.

По подсказке «матерого человечища»

Впрочем, в прошлом веке партийные функционеры СССР тоже не отличались особой лояльностью к последователям учения графа Толстого. Однако пиетет уважения к творчеству Льва Николаевича задал вождь и учитель мирового пролетариата, практикующий марксист Владимир Ленин. Он внимательно проштудировал философские труды Толстого и, пожалуй, образнее многих исследователей творчества писателя определил масштабность его личности: «Какая глыба, а? Какой матерый человечище?» Но это лирика.



Ленин, как революционный практик, сделал важный исторический вывод: в отличие от учителя Карла Маркса, который считал крестьянство питательной средой воспроизведения мелкобуржуазной идеологии, Ленин внес поправку, объявив трудовое крестьянство союзником рабочего класса. Дальше — больше: размышления Толстого о сущности общинного землевладения, возможно, подвигли большевиков к созданию коммун, затем – колхозов. Правда, вскоре толстовцам, которые еще до революции занимались общинным земледелием, предложили вступить в колхозы. Всех несогласных без церемоний отправили в «общины» ГУЛАГа.

Но литературное наследие Толстого в СССР уважали и почитали с начальных классов до высшей школы.

И философско-этические идеи Толстого ветры истории не сдули.

«Янус» слова, мысли, души

Современные идеологи в качестве морального авторитета часто вспоминают другого великого русского писателя – Федора Достоевского. Делают это охотно к месту и без оного. В ходу даже есть два цитатника из творческого наследия Федора Михайловича. Один используется государственниками-традиционалистами, другой – либеральными оппонентами.

Хотя, верно, знают, что Толстой, мягко скажем, негативно относился к творчеству Достоевского. Федор Михайлович сетовал по этому поводу, но ничего не мог поделать: писатель граф Толстой уже тогда был непререкаемым авторитетом в литературном и общественном мире.

Много позже, в начале 20 века, Дмитрий Мережковский, будет, пожалуй, первым, который обратит внимание на очевидное: Толстой и Достоевский – одно явление гениальной русской словесности. Это «Янус» не только русского слова, мысли, но и души.

Первый трудится в поте лица, а в минуты отдыха(!), размышляя о судьбах мира и человека, открывает горизонты становления человека.

Другой на грани психофизического срыва почти кликушествует, почти юродствует, кается и впадает в неистовое отмоление греховного начала в каждом человеке.

Один ищет свободу духа и веры в себя и Бога.

Другой – покаяния, молитвы, защиты и спасения души в церкви.

Так и идут два гения русской словесности рука об руку, смущая умы и души ранее живших и ныне живущих.

Наверное, современным идеологам потемки «достоевщины» ближе, понятнее, безопаснее, чем свет «толстовства». Что-то есть тревожное, бунтарское, неподвластное в идеях непоколебимого графа Толстого…

Голосуем за Толстого, не ведая того

Авторы нынешних идеологем по известным причинам исключают толстовство из культурного кода. Статистика косвенно утверждает обратное. По данным из различных опросов общественного мнения, в России около 86 % граждан считают себя православными. Но регулярно посещают богослужения в великие православные праздники около 3-5% от общего числа. Воцерковленных прихожан и того меньше.

Получается, люди ногами голосуют за… Толстого. Вполне возможно, что не все об этом догадываются. Но каждый, кто считает себя православным, но не ассоциирует при этом себя с РПЦ, не нуждается в посредниках (священнослужителей) между собой и Богом – это потенциальный толстовец. Прав, однако, был граф Толстой, когда пошел в народ за истинной верой.

Возможно, я, как многие мои сверстники и погодки, шести лет от роду записался в библиотеку и неслучайно взял первую книжку, где был рассказ «Филлипок». И автора запомнил на всю жизнь – Л.Н. Толстой. Нас еще много, кто помнит, знает, и если не любит, то уважает гениального русского писателя и философа Льва Николаевича Толстого.

Владимир Красилов