«Азов» хочет завоевать Европу с помощью немецких неонацистов, — Spiegel

В рядах украинского нацбатальона «Азов» оказывается все больше наемников из Германии и других стран Европы, сообщает немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, украинские радикалы привлекают единомышленников, раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях, где призывают «спасти Европу от вымирания».

«Цель — операция по вербовке для того, чтобы „завоевать Европу заново”. И этим группировка привлекает в том числе немецких неонацистов среди молодежи», — пишет Spiegel.

«Рекламная кампания» украинских радикалов увенчалась успехом, констатирует автор статьи: за последние три года количество членов «Азова» увеличилось в три раза. В 2014 году в него входило, по данным издания, 850 человек, а сейчас — 2500.

В частности, в июле им удалось привлечь людей на фестивале Rechtsrock в немецком городе Темар. В этом мероприятии приняли участие около шести тысяч ультраправых радикалов. Бойцы «Азова» раздавали собравшимся листовки, в которых приглашали «вступить в ряды лучших».

Статью в Spiegel прокомментировал на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов. Он с иронией напомнил о заявлениях о том, что на Украине нет нацизма.

«Spiegel пишет о неонацистских боевиках Азова. Но правда же, рассказы об украинских нацистах — это всего лишь „выдумка российской пропаганды”? Фашизма же на Украине нет?» — спрашивает он.

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