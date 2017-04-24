Аятолла не хочет злить США, — мнение

Известный публицист Исраэль Шамир — о проблеме ирано-американских отношений.

Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана, захотел снова участвовать в президентских выборах. Он правил два срока (с 2005 по 2013 год), потом уступил власть, а сейчас — по Конституции — он имел право вернуться к власти, но его не допустили к участию в выборах. Известный своей жёсткой по отношению к США и Израилю позицией Ахмадинежад был снят с гонки — после того, как в интервью он обвинил Америку в нарушении договоров и нападении на Сирию. В чём смысл этого события?

Необычная драма разыгралась в иранской столице, когда Ахмадинежад добился включения в длинный список (лонг-лист) претендентов на президентское кресло, вопреки прямому запрету Али Хаменеи, носящего титул рахбара — верховного шиитского аятоллы (патриарха) исламской республики. Он вошёл в зал, где проводилась регистрация кандидатов, вместе с другим кандидатом, как сопровождающий, — и в последний момент вытащил из кармана паспорт и потребовал, чтобы и его зарегистрировали, что чиновники и сделали.

Но этот хитрый план ему не помог: в короткий список (шорт-лист) из шести кандидатов он всё равно не попал. Не прошли и другие полторы тысячи кандидатов, в том числе все женщины. В социальных сетях недовольны тем, что религиозное руководство, Совет стражей Конституции, может снимать кандидатов. Но так уж устроен иранский режим, демократический на свой манер. Ведь во всех странах есть свои приёмы ограничения числа кандидатов, вышедших на финишную прямую, — есть такие приёмы и в Иране.

Видимо, руководство Ирана не хотело возвращения Ахмадинежада, само имя которого действует на американцев и израильтян как красная тряпка на быка. А впереди — очень ответственный момент.

Новый президент США Дональд Трамп был давним противником разрядки с Ираном. Он не раз говорил, что ядерную сделку не следовало подписывать и что её надо разорвать и вернуться к полноценным санкциям — если не просто начать войну с Ираном.

Войны США с Ираном хочет израильский премьер-министр Биби Нетаньяху. Он и сам несколько раз хотел атаковать исламскую республику, но его собственные генералы не давали ему ввязать страну в эту авантюру. Подталкивать США к войне он не перестаёт и поныне. Правда, изменился его тон. Раньше он говорил, что Иран будет жульничать и не исполнит договор. Сейчас он говорит наоборот: Иран тщательно соблюдает договор, этот договор ведёт к усилению Ирана, а значит, нужно договор аннулировать и атаковать Иран, пока он не стал сильнее.

Вместе с израильским премьером меняет свою позицию и американский президент. На днях он признал, что Иран полностью выполняет договор, а вывод — нужно нарушить договор с американской стороны. Пока он взял три месяца на разработку решения проблемы, созданной выполнением договора Ираном.

В американском конгрессе крайне сильны позиции израильского лобби — это мощное лобби тоже толкает страну к введению новых санкций против Ирана. Президент может нейтрализовать требования конгресса своим указом, и так поступал Обама. Но будет ли это делать Трамп? Пока неясно.

Если против Трампа будет стоять либерал Роухани, который гордится этим договором, то шансы договориться есть. Но если новым президентом Ирана станет человек пожёстче, то вероятность столкновения и разрыва договоров увеличится. Ахмадинежад, бывший ярким антиамериканским президентом, мог бы зажечь слишком много красных лампочек на вашингтонской панели управления — видимо, поэтому рахбар Хаменеи предпочёл не допустить его до гонки. Впрочем, любой президент Ирана — даже либеральный Роухани — возобновит работу по производству ядерного оружия, если США выйдут из договора.

Назревающее обострение конфликта влияет и на другие регионы — оно указывает на недоговороспособность Америки. Сколько ни бьются страны, чтобы договориться с Вашингтоном и не оказаться на мушке Пентагона, — Америка всё равно нарушает соглашения. С этом недавно столкнулась Сирия, которая добровольно отказалась от химического оружия — и всё равно была атакована американскими ракетами за то, что она якобы применила химическое оружие.

Повлияет иранский конфликт и на Северную Корею — навряд ли Пхеньян согласится отказаться от ядерного оружия, единственной защиты от вероятного нападения недоговороспособной Америки.

Не только Израиль подталкивает Трампа к конфликту, но и Саудовская Аравия, которая считает Иран источником опасности. Суннитское королевство ненавидит шиитскую республику и предпочитает еврейское государство в качестве союзника. И хотя либерал Роухани искренне старается примириться с саудитами, в Эр-Рияде надеются задействовать Трампа против Тегерана.

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А те силы в США, которые хотят войны в любом случае, готовы на военный конфликт с Ираном при поддержке Израиля и суннитских монархий. Этот конфликт уже идёт в Йемене, где американцы поддерживают саудовскую коалицию, и в Сирии. Поэтому Ближний Восток остаётся центром зоны турбулентности.

Россия традиционно стремится к миру — как в Сирии и Йемене, так и в отношениях между Ираном и державами Запада. Россия играла ведущую роль в достижении ядерного соглашения. И конечно, теперь Москва старается не допустить полномерного кризиса в ирано-американских отношениях.

Когда соглашение было достигнуто, многие «говорящие головы» утверждали, что теперь-то Иран отвернётся от России и бросится в американские объятия. Они удивлялись: зачем Россия помогает Ирану, который её бросит? Но их прогнозы не сбылись. Иранцы поняли, что дружбу с Россией нельзя ничем заменить.

И в самой России по-новому относятся к Ирану. Если в своё время при президенте Медведеве Москва отказалась от поставок систем ПВО Ирану, то с тех пор проблемы были решены, ПВО поставлены и стали на боевую вахту. Иран помогает России в борьбе с суннитскими экстремистами в Сирии. Растёт и торговля между Россией и Ираном. Поэтому России совсем не безразлична судьба ядерного соглашения с Ираном.

Кто же станет новым президентом Ирана? Борьба за президентский пост будет вестись в основном между тремя кандидатами — нынешним относительно либеральным президентом Роухани, надеющимся, и не без оснований, на переизбрание на второй срок, и консервативными мэром Тегерана Галибафом и бывшим генпрокурором Раиси. Галибаф в своё время проиграл выборы Ахмадинежаду, сейчас у него есть новый шанс. А Раиси, возможно, сойдёт с гонки — если у него будет шанс стать новым рахбаром, после болезненного Али Хаменеи.

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Роухани сумел заключить ядерную сделку — договор о ядерном урегулировании с Соединёнными Штатами — при участии Европы и России. Этот договор освободил Иран от тисков многолетней блокады, экономика страны резко пошла в гору, она растёт по 7% в год. Правда, в основном прирост — в области нефти и газа, что не так быстро влияет на жизнь народа, и всё же улучшение очевидно.