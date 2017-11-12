«Ахинея и дурдом»: к 14-страничному законопроекту «О реинтеграции Донбасса» подали 800 страниц поправок

Заместитель министра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука шокирован внесением огромного количества правок в принятый в первом чтении законопроект о так называемой «реинтеграции» Донбасса и назвал этот «дурдомом».

«Работа над ним (законопроектом — прим. РВ) продолжается. А когда они смогут проработать те две с половиной тысячи поправок, которые были поданы, я не представляю. Честно скажу: здравый смысл не может воспринять эту ахинею, как можно вот это все сделать, переделать, а потом трансформировать в нечто общее… Мне трудно это комментировать», — заявил он украинским журналистам.

«Я этих поправок не видел. Но само их количество свидетельствует: там явно что-то не то с головами. Мы же все взрослые люди! 14 страниц текста — и 800 страниц поправок! Я как человек называю это просто одним словом: дурдом», — заявил Тука.

Читайте также: Сколько военных ВСУ и СБУ перешли на сторону России: опубликованы шокирующие цифры (ДОКУМЕНТЫ)