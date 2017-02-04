Автостанция «Мотель» в Донецке была обстреляна из РСЗО «Ураган», — экспертиза

Оперативное командование ДНР и министерство госбезопасности Республики подтвердили версию обстрела станции «Мотель» в Калининском районе Донецка из реактивных систем залпового огня «Ураган».

«Согласно всем имеющимся фактам и вещественным доказательствам эксперты пришли к выводу, что обстрел станции „Мотель” на восточном выезде из Донецка велся из „Урагана”, — цитирует ДАН представителей командования и МГБ..

«К счастью, попадание пришлось не по мосту, что могло бы полностью его уничтожить.

Эпицентром удара ракеты стало дорожное полотно вблизи магазина военной амуниции».

Читайте также: В Армии ДНР назвали цель удара «Ураганами» по Донецку

В командовании подчеркнули, что вывод был сделан после обнаружения на месте обстрела частей снаряда РСЗО «Ураган», обследования воронки и осколков снаряда.

«Чтобы не усложнять движение жителей Республики между Макеевкой и Донецком, коммунальные службы в кратчайшие сроки отремонтировали поврежденную дорогу, что позволило возобновить движение в этом направлении», — отметили в командовании.

В свою очередь, в МГБ ДНР подчеркнули, что выводы следственной группы министерства по результатам расследования факта обстрела Калининского района Донецка, произошедшего вечером 2 февраля, полностью совпадают с заключением военных специалистов Республики.

Напомним, что поздно вечером 2 февраля ВСУ нанесли удар по окрестностям автостанции «Мотель» в Калининском районе столицы, где расположены важный транспортный узел и автодорожный мост.

Огонь велся по восточной окраине Донецка, которая находится вдали от линии соприкосновения и до недавнего времени считалась спокойной. Той же ночью в оперативном командовании заявили, что при обстреле могла использоваться РСЗО «Ураган».

В результате этого обстрела двое мирных жителей погибли, еще 13 получили ранения. Кроме того, полностью уничтожены магазин «Камуфляж» и грузовая машина. Сильные повреждения получили припаркованные автомобили, жилые и коммерческие строения. Взрывная волна достигла ботанического сада Донецка, который расположен к северо-востоку от «Мотеля».

Читайте также: Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)