Автономии в Украине

При всём том, что Россия открещивается от участия в войне В ДНР, ЛНР, всем понятно, что финансы туда направляются и немалые. Со стороны Украины это процесс не прекратится. Для того есть веская причина. Замешан в этом бизнес, бизнес и как говорится «ничего личного». Предприятия Порошенко производят продукцию военного назначения. Как только накапливается на складах продукция, инициируются локальные военные действия из Киева.

В такой тупиковой ситуации, всё же имеются варианты прекращения военных действий.

Первый вариант – прилегающие к Украине страны проявят активность в в предоставлении экономической самостоятельности её западных областей. Некоторая активность в этом направлении уже имеет место.

Недавно на сайте http://vz.ru/news/2016/12/24/851197.html опубликованы следующие материалы.

Во Львове состоялся форум региональной польской общины, на котором было принято решение срочно просить у центральной украинской власти экономической автономии для области, по мнению участников собрания, это поможет улучшить экономические связи с Польшей.

Председатель объединения поляков Львовской области Сергей Лукьяненко заявил, что отсталость региона от соседних польских воеводств составляет 50 лет, сообщает «Пресса Украины».

«Но у Львова перспектива еще есть, а в других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — сказал он, добавив, что для налаживания взаимодействия вмешательство и посредничество кабмина Украины будет лишним.

Сенатор Сейма Ян Жарин, представляющий партию «Право и Справедливость», заявил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. Он отметил, что Львов всегда был верным полякам и сегодня они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу.

Киев, по мнению экс-депутата Львовского областного совета Зиновия Бермеса, не способен как-то помочь проблеме экономического развития регионов и Львовщины в частности, а поэтому необходимо решать ее на месте, за счет налаживания сотрудничества с Польшей. Если этого не произойдет в ближайшее время, предсказывает историк и профессор католического университета Андрей Павлишин, область впадет в депрессию.

Участники форума приняли резолюцию, которую собираются направить в Киев и в которой содержится требование предоставить Львовщине право самостоятельно принимать решения по экономической политике прежде всего для того, чтобы начать выстраивать автономные связи региона с Польшей.

Ранее автономии у Киева просили Ассамблея румын Буковины (Черновецкая область), болгарская диаспора Украины (Одесская область), венгры и русины Закарпатья.

Насколько это выгодно России? Я искренне верю в то, что отношения с Украиной наладятся. Но западная её часть на практике будет уже оттторжена от Украины.

Полагаю, что в таких условиях необходима активность русскоязычных областей Украины по предоставлению экономической самостоятельности. В таких условиях Киеву ничего не останется делать, как пойти на эти условия. Экономическая самостоятельность областей обеспечит прекращение боевых действий в ДНР и ЛНР. Более того налаживание отношений России с экономически самостоятельными областями Украины задержит отторжение от Украины западных областей и зафиксируются на уровне экономической самостоятельности. Считаю, что растаскивание Украины на полностью независимые области не лучшая перспектива для России.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109062/16235/-