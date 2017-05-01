Австрийский «пинок под зад» турецкому нахалу

Позвольте чуть порассуждать, предаться, скажем так, пятничным легким думам о чем-то приземленном, бытовом, обыденном и знакомом всем и каждому. Уверена, многие сталкивались с ситуацией, когда для скорейшего принятия решения или остановки своего выбора на том или ином варианте не хватало того заветного «пинка» со стороны как знакомых, так и незнакомых людей.

Волшебного «пинка», как говорится, для ускорения. И ведь вмиг, честное слово, все начинало двигаться, мертвая, казалось бы, точка преодолевалась легко и просто. Решение находилось, выбор делался, чуть ли не сам собой.

Но разве можно всегда надеяться на кого-то? Поверьте, люди терпеть эту нерешительность не будут вечно и в один «прекрасный» момент вместо волшебного «пинка» можно получить прощальный. Как, собственно, случилось, и с Турцией, которой Европа четко дала понять (и продолжает это делать, будто бы подтверждая серьезность всех своих намерений), что на отношениях двух сторон можно и нужно ставить жирную точку.

Только представьте себе, более 40 лет Турция пыталась вступить в ЕС, и ровно столько же времени давал сам ЕС потенциальному члену союза на то, чтобы тот выполнил все требуемые условия. Что вышло в итоге? Анкара просто сорвалась, устав от вечного ожидания и, вероятно, почувствовав холодок со стороны Европы по отношению к себе. В ход пошла тяжелая артиллерия – угрозы, запугивания и громкие оскорбительные заявления в адрес Брюсселя. А что поделать?

На войне все средства хороши. Только вот играть в эту «войнушку» Европа не намерена. Да, рискует многим Брюссель, но ведь всегда приходится чем-то рисковать, главное, безусловно, отделаться малой кровью. Если это вообще представляется возможным.

Но, так или иначе, шаг в сторону от Турции сделан, возвращаться не вариант. Значит, надо доводить начатое до конца. Чем сейчас и занимаются члены Европейского союза по очереди. Четко, сплоченно, размерено.

Слово взяла Австрия.

По словам министра иностранных дел Себастьяна Курца, вопрос о вступлении Турции в ЕС должен быть снят с повестки дня. Последней каплей для принятия такого решения для Австрии стало проведение турецкого референдума, задержание иностранных журналистов и давление на оппозицию – «пересечение красной линии».

Ух, ничего себе выдала австрийская сторона, которую обычно и не слышно за общим гулом Евросоюза. И не испугалась она гнева Эрдогана, который, как пить дать, в скором времени даст свой комментарий на эти обвинения и, вполне вероятно, швырнет «чем-нибудь» (или «кем-нибудь») в ответ. А знаете, почему столь уверенно держится Австрия? Да по той простой причине, что «пинок» этот дала она так мягко, словно по головушке погладила, – в МИД добавили, что с Турцией Брюсселю нужно поддерживать контакт, причем постоянный. Это что-то из разряда, типа «нам нужно расстаться, но дело не в тебе, дело во мне, давай останемся друзьями».

Интересно, Австрия действительно надеется на то, что разойтись удастся мирно? Ох, боюсь, назревает драка, причем, не только кулаками. В ход пойдут все части «тела», берегись, Европа.

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По материалам: http://publizist.ru/blogs/108991/18376/-