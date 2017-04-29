Проишествия 

Авианосец США Carl Vinson достиг акватории Японского моря

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Авианосец Carl Vinson. Фото: khustnews.com

Американский авианосец Carl Vinson для обеспечения безопасности на Корейском полуострове и «сдерживания» Северной Кореи вошел в Японское море. Об этом в субботу 29 апреля сообщает японский телеканал NHK.

В акватории моря, по данным издания, военный корабль США оказался, пройдя через Цусимский пролив возле побережья префектуры Нагасаки.

В воскресенье, 23 апреля, недалеко от берегов Корейского полуострова начались совместные учения авианосной ударной группы флота США, в состав которой в том числе входит Carl Vinson, и японских моряков. Как поясняла газета Yomiuri Shimbun, целью этих учений является оказание давления на КНДР в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет.

В маневрах, по данным издания, также должны были принять участие два японских эсминца, Ashigara и Samidare.

Последний запуск баллистической ракеты, по данным южнокорейских военных, Пхеньян произвел ранее, 29 апреля. Тип и траектория полета ракеты, как уточнили в Сеуле, в настоящий момент не определены, однако, по предварительным данным источников Reuters в армии США, запуск был неудачным. Эту информацию, как писало издание Yonhap, также подтвердили в Южной Корее.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/avianosec-ssha-carl-vinson-dostig-akvatorii-yaponskogo-morya

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