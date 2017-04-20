Украина 

Аваков назвал омерзительными слова Скрипки про гетто для не знающих украинский язык

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Аваков назвал омерзительными слова Скрипки про гетто для не знающих украинский язык | Русская весна

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал омерзительным призыв известного украинского певца Олега Скрипки отправлять в гетто людей, которые не могут выучить украинский язык.

«С тех, кто несет искусство людям и спрос особый. Поэтому сегодняшний фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях — особенно омерзителен», — подчеркнул он на своей странице в соцсети.

«Мне жаль, что он заговорил о гетто в УКРАИНЕ — в стране, где СВОБОДА была и уверен останется главным императивом для просвещенного человека!» — добавил не пользующийся украинским языком министр.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492716646

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