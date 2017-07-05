Аваков: На Украине предотвращена повторная массовая кибератака

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на Украине предотвращена повторная кибератака вируса Petya.

По словам министра, атака была запланирована на 16.00 4 июля, и в ней вновь повинна система М.Е.Doc. «Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е.Doc», — сообщил министр в своем Facebook.

«Экспертами было установлено, что поражение информационных систем украинских компаний состоялось из-за обновления программного обеспечения предназначенного для отчетности и документооборота — «M.E.Doc», — вновь утверждает Аваков. По его словам, злоумышленники осуществили несанкционированное вмешательство в работу ООО «Интеллект-Сервис», разработчика указанной программы, а произошло это еще 15 мая нынешнего года.

«Представители компании-разработчика „M.E.Doc“ были проинформированы о наличии уязвимостей в их системах антивирусными компаниями, но проигнорировали сообщения», — уверяет Аваков. По его словам, следствием обрабатывает версия, согласно которой истинными целями хакеров были стратегически важные для государства компании, атаки на которые могли дестабилизировать ситуацию в стране.

Министр утверждает, что обыски в ООО «Интеллект-Сервис» и изъятие оборудования у программистов произошли из-за того, что предприятие игнорировало сообщения об уязвимостях в программе. Представителям компании грозит уголовная ответственность, ей будут предъявлены обвинения, сообщил в глава Киберполициии Украины Сергей Демидюк.

Напомним, что 27 июня украинские предприятия, учреждения и банки подверглись массированной хакерской атаке — вирус-вымогатель блокировал тысячи компьютеров по всей стране.