Украина 

«Атошники» набросились на водителя за слова о «хероях ненужной войны» (ВИДЕО)

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«Атошники» набросились на водителя за слова о «хероях ненужной войны» (ВИДЕО) | Русская весна

В Запорожье «ветераны АТО» выловили водителя маршрутки, который нелестно отозвался об участниках карательной операции в Донбассе.

Боевики в камуфляже в присутствии журналистов с нецензурной бранью принялись угрожать и наносить удары мужчине, требуя от него извинений.

Запись инцидента опубликовало сообщество «Европейская Украина», по данным которого водитель сказал «атошнику» следующее: «Херои, мало вас там поубивали. Никто вас на войну не звал».

«Тебе объяснить, сука, сколько нас там погибло? Ты, тварь, знаешь, сколько там пацанов погибло?» — заорал один из «ветеранов», бросившись на водителя.

В итоге «атошники» заставили мужчину встать и принести извинения.

Однако ветеранов не устроило, что водитель при этом держал руки в карманах. В итоге «атошники» вновь набросились на мужчину.

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«ПолитНавигатор»

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493580321

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