«АТО» могут скоро отменить, — Парубий
Законопроект о реинтеграции Донбасса (и отмене «АТО») могут внести в Раду до конца недели.
«Это амбициозный план, который мы намерены рассмотреть на следующей пленарной неделе», — заявил спикер Рады Андрей Парубий.
По словам политолога Андрея Золотарева, этот план реалистичен.
«У них хватит ума его дописать и внести до конца недели. Учитывая закручивание гаек, предусмотренное законом, это хотят зашуметь другими информповодами», — считает он.
В текст закона будет вписана возможность использования армии без объявления военного положения.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499190301