Украина 

«АТО» могут скоро отменить, — Парубий

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«АТО» могут скоро отменить, — Парубий | Русская весна

Законопроект о реинтеграции Донбасса (и отмене «АТО») могут внести в Раду до конца недели.

«Это амбициозный план, который мы намерены рассмотреть на следующей пленарной неделе», — заявил спикер Рады Андрей Парубий.

По словам политолога Андрея Золотарева, этот план реалистичен.

«У них хватит ума его дописать и внести до конца недели. Учитывая закручивание гаек, предусмотренное законом, это хотят зашуметь другими информповодами», — считает он.

В текст закона будет вписана возможность использования армии без объявления военного положения.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499190301

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