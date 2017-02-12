Атака торговых сетей на Иванку Трамп возмутила ее отца
Президент США Дональд Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой на фоне отказа торговых сетей продавать вещи под ее брендом. Об этом глава государства написал в Twitter.
«Я так горжусь своей дочерью Иванкой. Несмотря на оскорбления и плохое отношение со стороны СМИ, по-прежнему продолжает идти с высоко поднятой головой. Действительно изумительно!», — отметил Трамп.
10 февраля стало известно, что онлайн-продажи бренда дочери американского президента Дональда Трампа Иванки в январе упали на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Под брендом Ivanka Trump выпускается женская одежда, обувь и сумки. В начале февраля 2017 года сеть американских универмагов Nordstrom решила прекратить продажу товаров, выпускаемых под этой маркой. В качестве причины был назван низкий спрос. Аналогичным образом вскоре поступили торговые сети Neiman Marcus, Belk, Jet, ShopStyle.
Дональд Трамп подверг Nordstrom критике. «Nordstrom так нечестно обошелся с моей дочерью Иванкой. Она великая личность — всегда побуждает меня поступать правильно! Ужасно!» — объявил он.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/ataka-torgovyh-setey-na-ivanku-tramp-vozmutila-ee-otca