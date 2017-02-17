Асад опять должен уйти, или что сказал Тиллерсон о Сирии

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Вчера, в ходе своей первой встречи с Сергеем Лавровым, глава Госдепа Рекс Тиллерсон не смог занчить речи, которая ограничилась лишь тем, что он поприветствовал российского коллегу. После этого американская сторона спровоцировала заминку в диалоге Лаврова и Тиллерсона, чтобы вывести всех журналистов за дверь до того, как госсекретарь США начнет вещать.

Как позже выяснилось, отсутствие политического опыта у господина Тиллерсона не позволяет ему излагать свои мысли по острым внешнеполитическим вопросам достаточно членораздельно, чтобы позже над этим не поглумились в СМИ. А его позиция, озвученная после почти часового общения с Сергеем Лавровым, уместилась в пяти предложениях, которые он прочитал с листа. Впрочем, придерживаться методичек новый госсекретарь Штатов предпочёл не только по теме, касающейся его ораторских способностей.

Агентство Reuters, сославшись на свои источники, сообщило, что Рекс Тиллерсон провёл встречу с делегациями государств, добивающихся отставки президента Сирии Башара Асада. Там глава Госдепа озвучил позицию администрации Белого Дома насчет сотрудничества с Россией по вопросам урегулирования конфликта в Сирии. «В ходе дискуссии он четко дал понять, что военной кооперации не будет, пока русские не признают, что не вся оппозиция – это террористы», – заявили в Reuters.

Это не обязательно должно означать, что американское руководство продолжит поддерживать вооружённую оппозицию, ведь Трамп неоднократно высказывался против этого. Тем не менее, Вашингтон не учитывает, что пока во власти США шёл переходный процесс, урегулирование конфликта в Сирии не стояло на месте. По-прежнему действует режим прекращения огня, к которому примкнуло уже свыше 1200 населенных пунктов, а с подачи президента РФ были организованы переговоры в Астане, где участвовали и представители оппозиции.

Более того, Сергей Лавров ранее также заявлял, что к дискуссии примкнут и новые группы. Россия не считает, что вся оппозиция – террористы, но стоит ли рассчитывать на переговоры с теми, кто ведёт боевые действия в ущерб режиму перемирия, отвергая столь необходимый переход от войны к дипломатии?

Можно, конечно, выйти и махать белым флагом перед теми, кто без заминки ответит на это огнём, а потом демонстрировать это решето на белой ткани в ООН, констатируя число всё новых жертв, но это довольно деструктивный подход, а цена слишком высока. К тому же принимать участие в урегулировании конфликта в Сирии следует за столом переговоров с конфликтующими сторонами, а не в клубе политических противников Башара Асада.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17234/-