Проишествия 

Асад назначил муниципальные выборы в Алеппо

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Сирийский Алеппо в руинах. Иллюстрация: Reuters

Президент Сирии Башар Асад издал указ о проведении в воскресенье, 19 февраля, выборов глав муниципалитетов города Алеппо, сообщает официальное сирийское агентство SANA.

Выборы состоятся в муниципалитетах Алеппо, в которых эти должности вакантны.

Ранее с пометкой «срочно» SANA передала сообщение губернатора Алеппо о выведении террористами ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) из строя системы водоснабжения сирийского мегаполиса. Диверсия произошла менее чем через 20 часов, прошедших с восстанолвения работы водоканала. До этого в город около месяца не поступала питьевая вода.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/15/asad-naznachil-municipalnye-vybory-v-aleppo

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