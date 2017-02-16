Артем Ткаченко женился на кровавой «дачнице» Екатерине Стеблиной

Недавно популярный российский актер и покоритель женских сердец Артем Ткаченко женился на своей подруге актрисе Екатерине Стеблиной. Свадьба прошла тихо, без помпы, влюбленные просто расписались в ЗАГСе. Пышное торжество они решили отложить до лета, чтобы немного подрос их совсем еще крошечный сын Степан, родившийся в ноябре прошлого года.

У актера подрастает еще один сын Тихон, которого ему родила бывшая жена модель Евгения Храповицкая. До нее Ткаченко четыре года был женат на красавице Равшане Курковой.

Нынешняя жена Ткаченко громко заявила о себе главной ролью в нашумевшей картине «Дачники», которая удостоилась сразу трех наград кинофестиваля «Движение». Этот фильм уже назвали российской версией тарантиновских «Прирожденных убийц», а его главных героев современными Бонни и Клайдом. Партнером Екатерины на съемочной площадке стал актер Алексей Маслодудов. До этого фильма в послужном списке Стеблиной значились лишь небольшие второстепенные роли.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/artem-tkachenko-zhenilsya-na-krovavoy-dachnitse-ekaterine-steblinoy.html