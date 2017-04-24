Украина 

Артем Бузила: Деградация морали доминирует в журналистике Украины

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Одесский журналист, политолог Артем Бузила в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Радикалы попытались не допустить празднование день освобождения Одессы. Относительно 2 мая ситуация гораздо жестче, определяющая дата для развития Украины, любая попытка родственников или сочувствующих выразить свою волю будет радикалами пресекаться», — рассказал Артем Бузила.

«Деградация морали сегодня доминирует в журналистике Одессы и Украины в целом. Именно журналисты украинских каналов именно они виновны в разжигании той розни, которая набирает все большие и большие обороты», — отметил собеседник.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Артем Бузила; в эфире программы «На Самом Деле»; Одесса; Сергей Веселовский; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/24/artem-buzila-degradatsiya-morali-dominiruet-v-zhurnalistike-ukrainy/

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