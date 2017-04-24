Артем Бузила: Деградация морали доминирует в журналистике Украины

Одесский журналист, политолог Артем Бузила в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Радикалы попытались не допустить празднование день освобождения Одессы. Относительно 2 мая ситуация гораздо жестче, определяющая дата для развития Украины, любая попытка родственников или сочувствующих выразить свою волю будет радикалами пресекаться», — рассказал Артем Бузила.

«Деградация морали сегодня доминирует в журналистике Одессы и Украины в целом. Именно журналисты украинских каналов именно они виновны в разжигании той розни, которая набирает все большие и большие обороты», — отметил собеседник.