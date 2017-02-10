Армянский интерес в деле Лапшина

Капкан для независимости

То, что политика дело грязное и для достижения целей в ней все средства хороши – ни для кого давно не секрет. Вечером 7 февраля спецрейсом из Минска в Баку был экстрадирован российско-украинско-израильский блогер Александр Лапшин, задержанный в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан. Более того, 7 февраля коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси в закрытом режиме рассмотрела апелляцию Лапшина на постановление Минского городского суда, который признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции блогера.

Однако стоило белорусской стороне выполнить свои международные обязательства, как информационное пространство разразилось очередной порцией обвинений со стороны России.

Был ли у Минска другой вариант? Уверен, нет. Поднаторев за свою многовековую историю в дипломатических играх «по-крупному», российская дипломатия в очередной раз показала «мастер-класс» союзнику.

Так, еще 17 января глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил: «Мы против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну. Мы будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации, который одновременно является гражданином Израиля». Казалось бы, решение проблемы – дело техники, пригласи Россия Израиль, Украину и Азербайджан за стол переговоров.

Да и официальный Минск был за решение вопроса «полюбовно», о чем заявил Александр Лукашенко на встрече со СМИ 3 февраля. При этом он сообщил, что поручал главе МИД «попробовать с министрами иностранных дел Израиля, России и Азербайджана согласовать, чтобы это красиво разойтись, чтобы судьба этого человека не стала, <…> чтобы он не стал каким-то заложником». «Есть же эти развязки, правила правилами, но если Израиль, Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся. А никто не захотел договариваться», – сказал глава государства.

Однако упускать такой повод упрекнуть Беларусь в «не соответствующих духу союзнических отношений» в период разгара очередных «нефте-газовых боев» было нельзя, пусть и ценой свободы своего (и не только) гражданина. Очевидно, что российская карта сыграла бы по-любому. Передай Беларусь Лапшина России, сработал бы сценарий: «последний диктатор» готов нарушить любые международные обязательства за газ и нефть соседа».

Нет другой радости, как несчастье товарища

Ситуация с Лапшиным подарила Армении прекрасную возможность не только продемонстрировать верность братской России, но и в очередной раз гневно погрозить Азербайджану из-за ее спины. Кроме того, представился очень удачный случай подсидеть партнера по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Именно этим и занялись армянские парламентарии в среду на очередном заседании, не скупясь на эпитеты в своем отношении к Беларуси. Следует заметить, что и правящая партия, и оппозиция были как никогда единодушны в желании «отозвать посла из Беларуси, предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры и исключить из ОДКБ»! Даже приплели к этому ПАСЕ, переквалифицировав туриста-блогера в журналисты. Показательно, что столь радикальные и нелепые предложения исходят от члена ОДКБ в тот момент, когда наоборот необходимо консолидировать организацию.

В Восточной Европе, у границ Беларуси и России продолжается наращивание группировки НАТО. Одной из эффективных ответных мер могло быть усиление группировки КСОР ОДКБ, в том числе ее белорусской составляющей. Но одной Беларуси при нынешней ситуации это сделать сложно, нужна помощь России и других коллег по Организации.

И тук как нельзя кстати налаживание отношений между Россией и Турцией, позволяющее Москве в полной мере сконцентрироваться на западном направлении. Однако такой поворот событий не устраивает армянскую сторону, так как возрастает вероятность снижения военно-технической помощи со стороны Кремля на фоне постоянно усиливающего свой военный потенциал Азербайджана. А значит надо доказывать свою «полезность».

Автор: Валерий Бережной

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109901/17145/-