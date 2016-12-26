Армия Украины самоликвидируется

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

До Нового года всего-то ничего, так что самое время подводить итоги за год минувший. Вот и ВСУ отчитались перед украинцами о потерях.

Зайду немного издалека. Нет, я не стану спорить с тем, что с поры Майдана Вооружённые силы Украины и впрямь претерпели некоторые изменения. Ещё бы! Господин Порошенко без передышек клянчил военную и финансовую поддержку то в Европе, то на Западе, напоминая кочующего цыгана-попрошайку в мятом пиджаке.

Более того, он гордо заявил о том, что взял курс на стандарты НАТО. И это, по его мнению, не много не мало, а стало залогом европейской безопасности и стабильности. Ну и напоследок, он озвучил кое-какую пошлость, так, для внутреннего потребления: «Сейчас даже неприятно вспоминать, какой была украинская армия чуть более чем год назад. Сегодня украинские Вооруженные силы после реформы, после усиления, после приобретения боевого опыта являются одними из сильнейших на континенте».

И вот, Управление ВСУ по связям с общественностью представило официальные цифры, свидетельствующие о потерях армии за год. И надо сказать, что эти показатели явно занижены, но тут даже не в этом соль.

«Количество потерь в 2016 году: боевых — 211, небоевых — 256», – доложило ведомство. Получается, что отстреливших друг другу головы под воздействием алкоголя или ещё чего-нибудь «покрепче», попавших под артиллерийский огонь своих же и подорвавшихся на собственных минах куда больше погибших в результате военных столкновений. И это мы ещё не в курсе, скольких из таких потерь причислили к «боевым».

Кого пытается обманывать толстый господин в помятом костюме? Пусть ребята ютятся дома, а не рвутся в бой за обещанные им солидные гонорары, едва умея держать оружие в руках. Пропаганда работает, контрактники и просто добровольцы имеются, но очевидно же, что потерь могло бы и не быть, если бы Киев перешёл от боевых действий к дипломатии.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/16275/-