Армия США приостановила прием на службу трансгендеров

Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился на полгода отложить приём трансгендеров в вооружённые силы страны. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на агентство Associated Press.

В документе, оказавшемся в распоряжении СМИ, говорится, что тем самым Пентагон даёт время военным начальникам подготовиться к грядущим изменениям, чтобы это не отразилось на общей боеготовности.

Впрочем, ранее командование армии и ВВС настаивало на двухлетней отсрочке, однако в министерстве посчитали, что столь длительная задержка вызовет критику на Капитолийском холме.

Напомним, что трансгендеры могут служить в вооружённых силах США с прошлого года, однако привлекать новых новобранцев пока запрещено.