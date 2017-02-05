Армения передала Азербайджану тело убитого военнослужащего
Армения вернула Азербайджану тело военнослужащего Чингиза Гурбанова, который погиб в декабре 2016 года на границе двух стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомиссию по пленным, заложникам и без вести пропавшим лицам.
Согласно сообщению, тело Гурбанова было передано азербайджанской стороне «при посредничестве международных организаций, в частности Международного комитета красного креста».
Передача тела состоялась на участке госграницы Иджеван-Газах.
Минобороны Азербайджана сообщало о пропаже солдата Чингиза Гурбанова, а результате боя на границе с Арменией в конце декабря.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/05/armeniya-peredala-azerbaydzhanu-telo-ubitogo-voennosluzhashchego