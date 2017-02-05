Армения передала Азербайджану тело убитого военнослужащего

Армения вернула Азербайджану тело военнослужащего Чингиза Гурбанова, который погиб в декабре 2016 года на границе двух стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомиссию по пленным, заложникам и без вести пропавшим лицам.

Согласно сообщению, тело Гурбанова было передано азербайджанской стороне «при посредничестве международных организаций, в частности Международного комитета красного креста».

Передача тела состоялась на участке госграницы Иджеван-Газах.

Минобороны Азербайджана сообщало о пропаже солдата Чингиза Гурбанова, а результате боя на границе с Арменией в конце декабря.