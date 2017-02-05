Проишествия 

Армения передала Азербайджану тело убитого военнослужащего

0 коментариев

Иллюстрация 1905.az

Армения вернула Азербайджану тело военнослужащего Чингиза Гурбанова, который погиб в декабре 2016 года на границе двух стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомиссию по пленным, заложникам и без вести пропавшим лицам.

Согласно сообщению, тело Гурбанова было передано азербайджанской стороне «при посредничестве международных организаций, в частности Международного комитета красного креста».

Передача тела состоялась на участке госграницы Иджеван-Газах.

Минобороны Азербайджана сообщало о пропаже солдата Чингиза Гурбанова, а результате боя на границе с Арменией в конце декабря.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/05/armeniya-peredala-azerbaydzhanu-telo-ubitogo-voennosluzhashchego

Другие новости:

555gno_1468646642

В Неваде полиция установила личность взрывника-самоубийцы

0
ugxvnr_1456529104

ВСУ ужесточают обстрелы ДНР и ЛНР: есть разрушения, скончался мирный житель

0
6su23f_1470897606

ООН: В июле число жертв на Донбассе стало рекордным

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *