Армения опровергла данные о погибших в Карабахе

В рядах Вооруженных сил Армении из-за ударов войск Азербайджана в Нагорном Карабахе нет потерь. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Скоро появится много фальшивой информации, полусмонтированных видеоматериалов. Думаю, у нашего медиапространства есть достаточный иммунитет, чтобы не давать разъяснения по каждому из них. У нас нет потерь, и все четко было сказано. Ни одно действие противника не оставалось и не останется без ответа», — сказал представитель Минобороны.

«Кавказский узел» тем временем сообщает, что один из трех военнослужащих Армии обороны, получивших ранения в ходе обстрела с азербайджанской стороны, срочно прооперирован, все они находятся в тяжелом состоянии. При этом Минобороны Нагорного Карабаха назвало дезинформацией обвинения в подготовке диверсии на линии соприкосновения войск и данные о больших потерях, понесенных Армией обороны.

Ранее, как уже сообщало EADaily, в Минобороны Азербайджана заявили, что «в целях немедленного предотвращения любой деятельности противника против мирного населения и личного состава ВС Азербайджана, а также нанесения ответных ударов по огневым точкам роды и части войск приведены в состояние боевой готовности». Кроме того, сообщается об ударах по огневым точкам и о потерях в рядах ВС Армении.

В пресс-службе Минобороны Нагорного Карабаха (Арцаха), в свою очередь, сообщили, что противник интенсивно обстреливает передовые позиции Армии обороны НКР, используя как стрелковое оружие, так и гаубицы Д-3- и Д-44. В результате артобстрела были ранены трое военнослужащих.