Корреспондент Al Jazeera побывал на передовой в деревне Зайцево, где в настоящее время идут бои между украинскими силовиками и бойцами армии ДНР. Последние утверждают, что защищают свои семьи, свой мир и свои культурные ценности, сражаясь против фашизма: по словам ополченцев, многие вооружённые группировки на стороне Киева ничем не отличаются от нацистов, с которыми их деды воевали более 70 лет назад.

Позиции украинской армии близко. «Солдаты противника в 350 метрах отсюда, — говорит этот боец. — При любом движении сразу обстреливают, поэтому, пожалуйста, пригнитесь и двигайтесь быстро».

Передовая линия проходит по самому центру деревни Зайцево.

Чарльз Стратфорд, корреспондент Al Jazeera: Почти год назад мы вели репортаж из этой деревни со стороны позиций украинских войск. Солдаты армии самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждают, что ситуация с тех пор значительно ухудшилась. По их словам, украинские силовики не оставляют попыток прорваться через серую зону.

Обе стороны винят друг друга в недавнем обострении конфликта.

Эти люди называют себя народным ополчением или армией ДНР. По их словам, уровень подготовки ополчения сейчас выше, чем когда-либо прежде, и сейчас они получают деньги за свою службу. Несмотря на доказательства, Россия всегда отрицала любое вмешательство в конфликт в Донбассе и не признаёт даже военную подготовку этих людей.

«Украинцы пытались наступать несколько раз, но потерпели неудачу, — говорит этот боец. — Но всё уже не так, как было в 2014-м, когда мы были ополчением. Сейчас мы — армия».

Люди здесь утверждают, что они защищают свои культурные и языковые права.

«Мы православные русские, русскоговорящие жители Донбасса, — говорит этот командир. — Мы не признаём украинское правительство и хотим говорить здесь на родном языке. Я защищаю свою семью, свой мир и свою идентичность».

В декабре украинские войска захватили город в десяти километрах отсюда. Ополченцы утверждают, что вооружённые группировки, воюющие на стороне украинской армии, ничем не отличаются от нацистов, против которых воевали их деды во Вторую мировую войну более 70 лет назад.

«Я сражаюсь за русских против фашизма, — говорит этот человек. — Нашим предкам пришлось пережить фашизм, чтобы защитить будущие поколения наших детей, и я не хочу, чтобы моё поколение испытало то же самое снова».

Украинское правительство называет их террористами, но они утверждают, что защищают свои культурные, исторические и языковые права и что они продолжат их защищать — с Россией или без неё.

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Чарльз Стратфорд, Al Jazeera, Зайцево, самопровозглашённая Донецкая народная республика.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2017 года.