Арабский фонд Mubadala станет новым акционером «Роснефти»

У «Роснефти» могут появиться новые иностранные акционеры, кроме Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, участвующих в приватизации компании.

Катарский фонд и Glencore могут перепродать часть акций «Роснефти», а наиболее вероятным покупателем считается арабский фонд Mubadala, который ранее выражал желание стать акционером.

В декабре QIA и Glencore приобрели 19,5% акций «Роснефти» за 10,2 млрд евро.

При этом перед приватизацией переговоры российская сторона вела примерно с тридцатью фондами, компаниями и крупными финансовыми институтами по всему миру.

И желающих участвовать в капитале «Роснефти», судя по всему, было много, и быстрая сделка по приватизации не дала им возможности купить акции компании. Как пишут «Ведомости», некоторые интересные предложения от инвесторов не проходили по срокам, поэтому они не смогли участвовать в приватизации.

Учитывая рост цен на нефть и изменение дивидендной политики — теперь «Роснефти» будут платить 35% от чистой прибыли» — многие заинтересованы в покупке акций компании.

Также инвесторы в целом проявляют более активный интерес к российскому нефтегазовому сектору.

Пока неизвестно, какой объем акций может купить арабский фонд, но их цена, вероятно, будет выше, чем в ходе приватизации. Для «Роснефти» такая ситуация также выгодна, так как увеличит капитализацию.