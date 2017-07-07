Арабская «четверка» винит Катар в срыве «дипломатических усилий»

Отказ властей Катара выполнить ультиматум может говорить о том, что Доха действительно «связана с террористическими группировками» и, отвергая требования, страна подрывает все «дипломатические усилия» в разрешении кризиса. Как сообщает Reuters, об этом заявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн.

Власти этих четырех стран, разочарованные отказом выполнить ультиматум, готовы продолжить давление на Доху политическими и экономическими мерами, так как деятельность Катара якобы направлена на подрыв безопасности всего Ближнего Востока. «Но все принимаемые меры будут направлены только против властей Катара, а не народа этой страны», — заявила арабская «четверка».

EADaily напоминает, что четыре арабские страны по итогам встречи их министров иностранных дел в Каире 5 июля выразили сожаление в связи с «негативным ответом» Катара на предъявленные ему 22 июня требования. В совместном заявлении глав МИД Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ также указывается на сохранение в силе всех ранее установленных в отношении Катара ограничений (разрыв дипломатических отношений с эмиратом, его транспортная и торгово-экономическая блокада — EADaily).

Напомним, 22 июня ряд арабских стран предъявил Катару список претензий. Главными требованиями в перечне из 13 пунктов выделены закрытие телеканала Al Jazeera, снижение уровня дипотношений с Ираном и полный разрыв связей с исламистской организацией «Братья-мусульмане». В списке, переданном властям Катара через Кувейт, также указывается на необходимость прекращения военного присутствия Турции на территории полуостровного эмирата.