Антироссийские «каминг-ауты» Белого дома и руководства ООН: Крым за неделю

Российский Крым снова оказался в центре дипломатических баталий. Прогнозы оптимистов не оправдались. Вопреки ожиданиям части патриотического сообщества, перемены в руководстве США не принесли России никакого внешнеполитического облегчения. Первую горькую пилюлю нам немногим ранее преподнесла официальный представитель Штатов в ООН Никки Хейли, назвавшая в начале февраля Крым частью Украины. Теперь же тему развил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, заявивший, что, по мнению официального Вашингтона, Россия должна отдать Крым Украине и подчеркнувший, что президент Дональд Трамп придерживается «невероятно жесткой линии» по отношению к Москве.

Не заставил себя долго ждать и Трамп лично, написавший в своем Твиттере, что Россия смогла «захватить» Крым благодаря мягкости Барака Обамы. Вопреки надеждам «трампооптимистов», новая администрация стоит на антироссийских позициях и признавать волю крымчан не собирается.

Не отставать от руководства США решил новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Правда, он был немного более дипломатичен, чем американцы. Давая интервью итальянским СМИ, Гутерриш заявил: «Я думаю, ясно, что есть основные принципы, и одним из них является территориальная целостность стран — членов ООН». Некоторые российские политики увидели в словах генсека сигнал о готовности уважать территориальную целостность России (включая Крым), но это — крайне сомнительно. Судя по всему, речь шла о «территориальной целостности» Украины. Антиконституционный переворот и нарушение Киевом права людей на самоопределение ранее считавшийся «пророссийским» Гутерриш почему-то комментировать не стал.

На постсоветском пространстве Крым активно обсуждали в контексте странных откровений сбежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и его супруги и коллеги Марии Максаковой. Еще совсем недавно Вороненков горячо поддерживал в соцсетях воссоединение Крыма с Россией и ругал киевских русофобов, но стоило только правоохранительным органам РФ заняться расследованием фактов рейдерства и мошенничества со стороны Вороненкова, как его позиция резко изменилась. Политико-супружеская чета неожиданно материализовалась на Украине, где получила паспорта с трезубцем на обложке и начала выдавать киевскому «следствию» информацию, которую то ожидало услышать. Так, Вороненков заявил, что власть в России «узурпирована» одним человеком, а Крым был «аннексирован» с ведома Виктора Януковича (причем, процесс был якобы запущен еще в 2013 году). При этом, Вороненков договорился до утверждений, что за воссоединение Крыма с Россией даже не голосовал — мол, у него отобрали карточку и сделали депутатский выбор без его согласия.

Пока на международном уровне дискутируют о «легитимности» выбора, который сделали крымчане в марте 2014-го, Киев делает все для того, чтобы подтвердить — жители Крыма все решили правильно. Так, по информации украинских СМИ, в частности газеты «Сегодня», на подконтольной Киеву территории, неподалеку от границы с Крымом, произошли столкновения между сотрудниками ВСУ и боевиками формирований, подконтрольных экстремистскому и запрещенному в РФ крымско-татарскому «Меджлису». Украинские военные ворвались на территорию базы общественного формирования «Аскер» и выявили там незаконный склад огнестрельного оружия, которого у гражданских формирований быть не должно. Однако «межлисовцы» быстро перешли в информационное контрнаступление. Военных они обвинили в отработке «заказа сепаров» — бизнесменов, чье имущество «Аскер» захватил, и таксистов, которые якобы возят людей в Крым. В итоге обе стороны конфликта предварительно сошлись на том, что банду «меджлисовцев» из «общественного формирования» переведут в статус батальона морской пехоты. Убивать и грабить гражданское население боевики будут уже официально «именем Украины».

Самым громким событием «внутри» Крыма за неделю стало задержание экс-вице-премьера республики Олега Казурина. Этот бывший чиновник после воссоединения Крыма с Россией успел сделать головокружительную карьеру. Экс-военнослужащий, руководивший частными предприятиями, выступающими подрядчиками госструктур в Подмосковье, в 2014 году стал членом команды бывшего губернатора Севастополя Сергея Меняйло и возглавил городской департамент коммунального хозяйства. В начале 2016-го он сделал еще один стремительный карьерный рывок, став де-факто вторым лицом Республики Крым — заместителем главы правительства, курирующим жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, строительство и реализацию федеральных целевых программ (в отсутствие руководителя республики Казурин даже исполнял его обязанности). Однако на своей должности выходец из севастопольского коммунхоза не продержался и года. Незадолго до нового 2017 года он был уволен за неисполнение указаний руководства. Как теперь оказалось, были у него и более серьезные грехи. По информации «Московского Комсомольца», он успел получить от застройщиков взятку в размере 27 миллионов рублей. Комментируя произошедшее, Сергей Аксенов дал понять, что задержание Казурина — не последнее, и отвечать за содеянное будут все, кто путал свой карман с государственным.

Хорошую новость принес крымчанам «Коммерсантъ». По информации издания, в ближайшее время будет снят арест с объектов недвижимости, наложенных на них Фондом защиты вкладчиков по еще украинским долгам. Данная структура добилась ограничений на продажу даже по тем домам, квартирам, офисам и предприятиям, за которые люди успели перед украинскими банками полностью рассчитаться, в результате чего были нарушены законные права десятков тысяч людей. Теперь незаконные аресты будут сняты.

Как сообщают «Новости Крыма», более тщательно на полуострове будут теперь проверять документы, оформленные у украинских нотариусов. В виду анархии и беззакония, царящих в сопредельном государстве, в Крым попадает оттуда все больше поддельных документов, по которым недобросовестные граждане пытаются завладеть чужим имуществом.

Согласно данным Севастопольской и Крымской таможен, в 2016 году на 40% сократился экспорт из Крыма заграницу. Причины падения внешней торговли в сообщении не раскрывают, но можно предположить, что они связаны с санкциями, которые на некоторые время были наложены Россией на Турцию.

Порадовало крымчан Министерство энергетики РФ. Согласно сообщению ведомства, уже в текущем году произойдет запуск части мощностей возводимых сегодня на полуострове Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанций. Речь идет о двух блоках, мощностью по 235 мегаватт каждый. Вторая очередь ТЭС будет запущена уже в 2018-ом. Впрочем, даже первой очереди в совокупности с мощностями «энергомоста» должно хватить для того, чтобы крымчане перезимовали в полностью комфортных условиях.

«Ночные волки» упорно стараются найти применение отведенному им в аренду участку возле горы Гасфорта в Севастополе. После того, как Минобороны РФ по настоянию местного населения отказалось от строительства там филиала парка «Патриот», «Волки» предложили возвести там «Молодежный центр». Впрочем, удастся ли им в этот раз убедить местное население в необходимости строительства — пока неясно.

Добрые известия пришли из крымских ЗАГСов. Как сообщили «Новости Крыма», количество браков в республике за 2016 год возросло на 10%, притом, что разводиться крымчане чаще не стали.

А вот финансисты жителей Крыма и Севастополя радовать не торопятся. «Новости Крыма» со ссылкой на ведущих экспертов России сообщили, что крупные отечественные банки в обозримом будущем на полуостров не зайдут, так как для них важна «интеграция с международными рынками». В то же самое время банковская сфера вызывает у простых крымчан массу нареканий. Качество ее услуг служит одним из основных напоминаний о том, что де-факто «переходный период» для Крыма все еще не завершился.

Святослав Князев, Севастополь