Антироссийская истерия в Японии приобрела небывалые масштабы (ВИДЕО)

Предлагаем вашему вниманию видеосюжет о деятельности антироссийских организаций Японии.

Многие годы японское правительство усиленно формирует мнение о том, что к северу от японских островов якобы есть территории, принадлежащие Японии по праву исторического открытия, почему-то забывая, что именно русские казаки их открыли. Не любит руководство Японии вспоминать и то, что впоследствии в 1905 году Россией были переданы японской стороне Курильские острова в качестве аннексии.

Для этих земель даже придуман особый термин «северные территории», в которые по мнению японского руководства, входят южные острова российской Курильской гряды.

Часть японских историков официально заявляет, что аннексия южных Курил Советским Союзом в качестве наказания японского агрессора по итогам Второй мировой войны на самом деле является незаконной оккупацией «северных территорий» Японии.

Поэтому движимые жаждой реванша японские националистические силы еще в конце 60-х годов начали формировать общественные организации, носившие громкие названия «лиг», «ассоциаций» и «союзов» по вопросам «северных территорий».

Однако на начальном этапе эти организации объединяли лишь небольшие группы японцев и не решали главной задачи правящих кругов — превращения деятельности разрозненных групп в общенациональное движение. Тогда, для достижения своих целей, власти пошли на создание правительственных структур для управления неправительственными организациями, при этом осуществляется их финансирование из средств государственного бюджета.

Так в Японии появилась должность министра по делам Окинавы и северных территорий, был сформирован Совет по связям с движением за возвращение северных территорий, через который осуществляется централизованное управление и финансирование этих самых «ассоциаций» и «лиг» за счет средств из госбюджета.

Начиная с 1969 года этим общественным объединениям было законодательно поручено вести так называемую «просветительскую пропаганду» по «проблеме северных территорий». Правительством Японии была поставлена задача убедить мировую общественность в том, что территориальная проблема с Россией существует, а японцам навязать национальную идею «по возвращению родине» отторгнутых мифических «северных территорий».

Комплекс униженной поражением во Второй мировой войне японской нации формируется уже в школьные годы за счет детально отредактированных этими «лигами» и «ассоциациями» учебных пособий по истории.

Правящие круги Японии используют всевозможные приемы воздействия на сознание людей для того, чтобы придать называющему себя «движению за возвращение северных территорий» требуемую остроту. Так, на издаваемых географических картах Японии российские Курильские острова закрашиваются в один цвет с японской территорией.

Среди населения проводятся массовые сборы подписей в поддержку территориальных притязаний к России. Время от времени устраиваются антироссийские демонстрации и прочие массовые мероприятия, призванные воздействовать на общественное мнение.

С годами формы деятельности неправительственных организаций становятся все более изощренными. На этих мероприятиях нередко присутствуют депутаты парламента, члены правительства, мэры городов. Помимо митингов и сборов подписей под бесчисленными петициями организуются выставки, конференции, «ознакомительные поездки» вдоль южных островов Курильской гряды, в которых принимают участие и члены кабинета министров.

При этом особое внимание уделяется молодежи. Для школьников, например, издается специальный журнал о «северных территориях», выпускаются короткометражные анимационные фильмы, в которых русский народ показывают в роли «варваров» и захватчиков.

Ярким примером является правительственный проект «Джованни», в рамках которого в 2014 году был создан анимационный фильм «Остров Джованни» для проката на площадках международных кинофестивалей. В мультфильме рассказывается о любви российского мальчика и японской девочки, разлученных советскими солдатами, оккупировавшими мифический остров «Джованни».

Основные тезисы антироссийской пропаганды:

в роли агрессора выступает Советский Союз, а не Япония;

Япония является пострадавшей стороной;

действия советских военнослужащих в отношении японского населения Курильских островов жестоки и незаконны;

суверенитет Российской Федерации над Курильскими островами неправомерен.

Ежегодной кульминацией деятельности антироссийских неправительственных организаций становится 7 февраля, когда в Японии проводится национальный День «северных территорий».

По японским городам курсируют машины с громкоговорителями, из которых раздаются требования вернуть Японии острова и звучит музыка военных маршей. Проводятся различные митинги и шествия, которые в конечном счете способствуют формированию русофобии среди японцев.

В 2011 году даже был случай, когда во время митинга японских националистов был осквернен флаг России. Несмотря на то, что согласно законодательству Японии подобные действия уголовно наказуемы, правительство отказалось расследовать дело.

Безнаказанность выходок националистических организаций, их прикрытие, а также финансирование рано или поздно может привести к печальным для страны последствиям. Свидетельством тому являются события на Украине.

Сеть антироссийских неправительственных организаций уже фактически стала частью системы массового информирования японского населения, в сознании которого в течение длительного времени формируют комплекс униженного Советским Союзом народа и провоцируют к реваншу.

При этом российская сторона не оставляет попыток наладить отношения с Японией, проводя последовательную политику с опорой на международное право. Подтверждением тому стали декабрьские переговоры российского Президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, на которых заключен ряд перспективных экономических проектов.

Чем более масштабным будет экономическое сотрудничество, тем больше туристов станут ездить из одной страны в другую, тем больше будет общих интересов у народов России и Японии, и тем самым уменьшатся возможности японских националистов провоцировать национальную вражду. И со временем японское общество поймет, что бескомпромиссное требование «отдайте» в современном мире попросту абсурдно.

А с нашей стороны, как отметил Владимир Владимирович Путин, никакой территориальной проблемы нет. Мы открыты к диалогу и поиску путей сотрудничества.

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