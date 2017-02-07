Антирекорд: Украинцы не заплатили за коммуналку 23 млрд грн.

На 1 января этого года украинцы задолжали за коммуналку около 23 млрд грн.

Такие данные приводит Госстат. Еще год назад этот показатель был на 10 млрд грн. меньше.

Экономический эксперт Александр Охрименко отмечает, что этот долг является рекордом.

А вот по данным Госстата на 1 января 2017 года, долг бюджетов всех уровней по коммунальным субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляет около 22 млрд грн.

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То есть совокупно они недополучили около 45 млрд грн.