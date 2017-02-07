Украина 

Антирекорд: Украинцы не заплатили за коммуналку 23 млрд грн.

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Антирекорд: Украинцы не заплатили за коммуналку 23 млрд грн. | Русская весна

На 1 января этого года украинцы задолжали за коммуналку около 23 млрд грн.

Такие данные приводит Госстат. Еще год назад этот показатель был на 10 млрд грн. меньше.

Экономический эксперт Александр Охрименко отмечает, что этот долг является рекордом.

А вот по данным Госстата на 1 января 2017 года, долг бюджетов всех уровней по коммунальным субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляет около 22 млрд грн.

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То есть совокупно они недополучили около 45 млрд грн.

«Поэтому не приходится удивляться, почему в Украине такие холодные батареи, почему в провинции стали частыми «веерные отключения» электроэнергии, а даже небольшая авария на коммунальных предприятиях становится катастрофой. Потому что нет денег на ее ремонт», — говорит Охрименко.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486411815

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