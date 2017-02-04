Антинародные законы

У большинства населения России нет пока ясного понимания об антинародных путинско-медведевских законах.

Эта тема предназначена именно для создания СПИСКА таких законов, чтобы всем, наконец, стала ясна та яма, в которую кремлёвские либералы затащили простых людей страны.

Простые люди уже давно поняли, что их и их детей лишают нормального будущего, лишают права на развитие.

Деревни северо-запада России этой властью обезлюжены, уничтожены, люди разбежались, селькое хозяйство фактически разрушено.

В самом деле: эта власть требует от людей налог деньгами за проживание на земле своих предков (в точности как оккупанты), а людям негде взять деньги! Нет работы! Гигантские совхозы уничтожены! Демпинговыми ценами импортных продуктов питания, произведённых в тёплых странах, уничтожен спрос на продукты сельского хозяйства северо-запада России! Наши производители разорены ЭТОЙ ВЛАСТЬЮ! Людей загнали в безвыходное положение да ещё и обзывают лентяями и пьяницами!

Средний класс пока испытывают лишь смутное беспокойство за свое будущее, видя отдельные преступления путинских чиновников.

Они терпят, встравиаются в систему криминала, но этот криминал всё более и более их душит.

1) Начну с того, что эта власть отняла у народа ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ.

Оно явочным порядком подменено правом нанимать или покупать жильё.

Власть отняла у народа общенародную собственность — жилой фонд — и присвоила её себе, чиновникам.

В результате строительство жилья повсеместно почти полностью остановлено, очереди не движутся.

Зато мигранты — торговцы с легкостью получают прописку и жильё.

3) У народа отнято право на референдум. Все акты стратегического расхищения общенародной собственности (так называемая «приватизцация») протаскиваются за спиной народа, но от его имени! Власти заткнули народу рот! И при этом в СМИ постоянно вещают что-то о «диалоге» власти с народом.

4) У народа отнято право на собрания. Введён астрономической величины штраф за участие в митинге, не разрешённом властями, хотя даже ельцинская «конституция» предусматривала лишь уведомительный порядок проведения митингов (т.е. достаточно проинформировать власти, чтобы были приняты меры охраны порядка). Власть на местах постоянно выдумывала фикитивные причины для запрета митингов, для перенесения их в никому не видимые окраины городов. В таких условиях введение чудовищного штрафа равноценно полному запрету митингов. Власть не хочет слышать народ.

5) Отношения «работодателей» и рабочих искусственно сделаны очень неравноправными. Рабочего можно уволить за один день, но уволиться рабочий по своему желанию может только за месяц. С учетом того, что эта власть разрушила нашу промышленность и сельское хозяйство, тем самым искусственно создала безработицу, этот закон оказывается по сути рабовладельческим, сродни Юрьеву Дню в начале эпохи Крепостного права (вопреки пропагандистскому трафарету, эта крепостническая эпоха началась в Европе, а не у нас): если рабочему подвернулась более подходящая работа, он её гарантированно упустит из-за своего помещика-рабовладельца, который его сразу не отпустит.

6) Эта власть законодательно создала условия для присвоения наворованного, введя закон о трехлетнем сроке давности по имущественным спорам.

Например: живёт человек- живёт, вдруг узнаёт, что его жилище три года назад ворами-чиновниками было незаконно передано какому-нибудь Цапку или Евсюку. И ничего сделать нельзя! Иди погибай на улицу! И эта власть не защитит (сама загодя отказалась) и другого жилья, вместо украденного, тебе не даст!

Или вот застроили жирные коты НЕЗАКОННО берега озёр, лишили местное население доступа к воде. Местная власть — в доле, центральная власть делает вид, что не замечает. Через три года уже ничего изменить нельзя?!

7) Эта власть, назначая наказания в виде фиксированных денежных штрафов, фактически создала ценник на БЕЗНАКАЗАННЫЕ преступления. Кто богатый — может заплатить и делать следующее преступление.

Например: при советской власти правом преимущественного проезда пользовался ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт. Жизнь людей была высшей ценностью. Эта власть, разъезжающая на дорогих авто и желающая ездить быстро, ввела порядок (в правилах дорожного движения), по которому водитель НЕ обязан остановиться перед пешеходным переходом или рядом с остановившимся и открывшим двери трамваем. По существующим ПДД водитель лишь обязан «пропустить»пешехода. Вот и «пропускают» проносясь рядом с пешеходом на скорости 60 и более км. в час. В случае трагедии водитель всегда может уверять, что он-де пропускал, но вот пешеход какой-то странный, мешал его пропустить, сам под колёса залез. Причём чем богаче водитель, тем ничтожнее для него штраф, тем ничтожнее для него жизнь пешехода на переходе. Фактически, власть разрешила за деньги богатым убивать бедных на дороге

8) Чтобы освободить себя от ответственности за беззаконие в борьбе со своими критиками, эта власть приняла закон о закрытом судебном производстве по делам, отнесённым ею к разряду мыслепреступникских и террористических. То есть хватают человека, вешают ему обвинение (возможно, фиктивное) в мыслепреступникской деятельности и отправляют в многолетнее заключение, в каменный мешок, без права возвысить голос в защиту своих попранных прав. Именно это сейчас делают с полковником Квачковым, которого уже много лет незаконно продержали за решёткой по необоснованному обвинению в покушении на Чубайса, а теперь заперли в тюрьме Лефортово, лишив возможности народ видеть «правосудие» в действии.

Почти одновременно эта власть ликвидировала отделы по борьбе с организованной преступностью, преобразовав их в отделы по борьбе с мыслепреступлением. Невозможно расценить этот акт иначе кроме как использование организованным преступным сообществом органов государственной безопасности в своих целях.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17036/-