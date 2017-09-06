Антикоррупционное агентство удивило Украину: Порошенко зарабатывает миллионы на вкладах в свой же банк
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции обнародовало данные о том, сколько Порошенко получил процентов по вкладам в свой собственный «Международный инвестиционный банк».
С сегодняшнего дня Петр Порошенко может с гордостью называть себя профессиональным банковским вкладчиком.
Нет, речь идет не о так называемой «лестнице вкладов», активно практикуемой небогатыми банковскими вкладчиками на территории бывшего Советского Союза и СНГ, чтобы хоть как-то увеличить доходность своих сбережений и сохранить их от инфляции. Президент Украины придумал более эффективную схему и, судя по всему, предлагает ее всем своим согражданам:
Положи деньги на вклад в свой собственный банк. Это двойной PROFIT получается — прибыль от банковской деятельности + проценты на вклад. Да еще какие!
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции опубликовало информацию о том, сколько Петр Порошенко получил процентов по вкладам в «Международный инвестиционный банк». Удивительно то, что конечным бенефициаром банка является сам Петр Порошенко вместе со своим большим другом и «серым кардиналом» БПП Игорем Кононенко, который также знаменит роскошной жизнью своей семьи.
Читайте также: Дочь «серого кардинала» Порошенко из Швейцарии едет учиться в Италию (ФОТО)
Помимо Порошенко и Кононенко среди собственников числится ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «ПраймЭссетсКэпитал», собственником которого опять же является сам Петр Алексеевич, а его руководителем отец президента — Алексей.
В августе Порошенко получил проценты в размере 1 млн 223 тысячи гривен.
Украинский портал «Страна.юа» любезно высчитал сколько президент Украины получает процентов от своего собственного банка.
По данным электронной декларации за 2016 год, на счетах «Международного инвестиционного банка» у президента Украины было 80 780 гривен, $25 млн 920 тыс и €9885. У жены Марины — два вклада: 115 170 гривен и €4300. За весь 2016 год Порошенко получил 11 млн 920 тысяч гривен процентов по вкладам.
Сколько денег осталось у президента в этом банке на данный момент неизвестно, но по сообщениям на сайте НАПК можно составить картину доходов украинского президента. За 8 месяцев 2017 года сумма процентов составила 9 млн 671 тыс.
Проценты по месяцам составили:
январь — 1 093 051 грн;
февраль — 664 993 грн;
март — 909 807 грн;
апрель — 865 444 грн;
май — 1 252 884 грн;
июнь — 1 199 243 грн;
июль — 1 231 190 грн;
август — 1 223 532 грн.
Украинским вкладчикам остается только поучиться у своего Президента как правильно размещать депозиты в банках.
Читайте также: «Фокус не пройдет», — в Совфеде прокомментировали корректировки Украины в резолюции по миротворцам в Донбассе
По материалам: http://rusvesna.su/news/1504708314