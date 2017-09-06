Антикоррупционное агентство удивило Украину: Порошенко зарабатывает миллионы на вкладах в свой же банк

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции обнародовало данные о том, сколько Порошенко получил процентов по вкладам в свой собственный «Международный инвестиционный банк».

С сегодняшнего дня Петр Порошенко может с гордостью называть себя профессиональным банковским вкладчиком.

Нет, речь идет не о так называемой «лестнице вкладов», активно практикуемой небогатыми банковскими вкладчиками на территории бывшего Советского Союза и СНГ, чтобы хоть как-то увеличить доходность своих сбережений и сохранить их от инфляции. Президент Украины придумал более эффективную схему и, судя по всему, предлагает ее всем своим согражданам:

Положи деньги на вклад в свой собственный банк. Это двойной PROFIT получается — прибыль от банковской деятельности + проценты на вклад. Да еще какие!

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции опубликовало информацию о том, сколько Петр Порошенко получил процентов по вкладам в «Международный инвестиционный банк». Удивительно то, что конечным бенефициаром банка является сам Петр Порошенко вместе со своим большим другом и «серым кардиналом» БПП Игорем Кононенко, который также знаменит роскошной жизнью своей семьи.

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Помимо Порошенко и Кононенко среди собственников числится ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «ПраймЭссетсКэпитал», собственником которого опять же является сам Петр Алексеевич, а его руководителем отец президента — Алексей.

В августе Порошенко получил проценты в размере 1 млн 223 тысячи гривен.

Украинский портал «Страна.юа» любезно высчитал сколько президент Украины получает процентов от своего собственного банка.

По данным электронной декларации за 2016 год, на счетах «Международного инвестиционного банка» у президента Украины было 80 780 гривен, $25 млн 920 тыс и €9885. У жены Марины — два вклада: 115 170 гривен и €4300. За весь 2016 год Порошенко получил 11 млн 920 тысяч гривен процентов по вкладам.

Сколько денег осталось у президента в этом банке на данный момент неизвестно, но по сообщениям на сайте НАПК можно составить картину доходов украинского президента. За 8 месяцев 2017 года сумма процентов составила 9 млн 671 тыс.

Проценты по месяцам составили:

январь — 1 093 051 грн;

февраль — 664 993 грн;

март — 909 807 грн;

апрель — 865 444 грн;

май — 1 252 884 грн;

июнь — 1 199 243 грн;

июль — 1 231 190 грн;

август — 1 223 532 грн.

Украинским вкладчикам остается только поучиться у своего Президента как правильно размещать депозиты в банках.

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