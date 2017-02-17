Ансамбль им. Александрова выступил впервые после авиакатастрофы, унесшей жизни десятков артистов (ВИДЕО)

16 февраля Академический ансамбль песни и пляски им. Александрова впервые после авиакатастрофы, унесшей жизни десятков артистов коллектива, выступил на сцене Центрального академического театра российской армии. Минобороны РФ восстановило состав легендарного ансамбля.

«Сегодня на этой сцене пройдет первое выступление обновленного состава Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова.

25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается», — заявил перед началом выступления заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Он подчеркнул, что восстановление коллектива в кратчайшие сроки стало одной из приоритетных задач Минобороны РФ. Концерт состоялся после трех недель совместных репетиций нового состава.

«Главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране. Я уверен, что новые голоса дадут мощный импульс развитию ансамбля и в то же время приумножат славные традиции главного творческого коллектива российской армии», — подчеркнул Николай Панков.

В течение часа артисты исполнили полюбившиеся народу произведения: «Калинка», «Александровская песня», «Зачарованная даль», «Вдоль по Питерской», «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «Журавли», «Несокрушимая и легендарная», а также попурри на армейские песни.

Это выступление ансамбля стало первым и в рамках начавшегося международного концертного турне, в ходе которого артисты выступят в России, Франции и Чехии.

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Напомним, 25 декабря Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение, разбившись сразу после вылета из аэропорта Адлера. Погибли 92 человека, в том числе 64 артиста и сотрудника Ансамбля им. Александрова. Также среди погибших — журналисты ведущих телеканалов России и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.