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АНОНС: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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АНОНС: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Сегодня в 12:00 (мск) президент России Владимир Путин начнёт свою ежегодную большую пресс-конференцию. Встреча с российскими и зарубежными представителями СМИ  традиционно проводится в конце каждого года.

На нынешнюю пресс-конференцию аккредитовано 1437 журналистов — чуть больше, чем в прошлом году.

Изначально встреча президента с журналистами была запланирована на четверг, 22 декабря 2016 года, однако Владимир Путин принял реешение перенести её на пятницу, чтобы принять участие в церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, застреленным террористом в Анкаре 19 декабря.

«Русская Весна» предложит своим читателям прямую трансляцию пресс-конференции, а также будет вести текстовую трансляцию. Оставайтесь с нами.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482474979

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