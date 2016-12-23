АНОНС: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня в 12:00 (мск) президент России Владимир Путин начнёт свою ежегодную большую пресс-конференцию. Встреча с российскими и зарубежными представителями СМИ традиционно проводится в конце каждого года.
На нынешнюю пресс-конференцию аккредитовано 1437 журналистов — чуть больше, чем в прошлом году.
Изначально встреча президента с журналистами была запланирована на четверг, 22 декабря 2016 года, однако Владимир Путин принял реешение перенести её на пятницу, чтобы принять участие в церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, застреленным террористом в Анкаре 19 декабря.
«Русская Весна» предложит своим читателям прямую трансляцию пресс-конференции, а также будет вести текстовую трансляцию. Оставайтесь с нами.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482474979