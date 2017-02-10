Анна Седокова подтвердила свою третью беременность

Певица Анна Седокова наконец-то подтвердила информацию о своей третьей беременности, разговоры о которой ходят в Сети уже не первый месяц. Первые слухи поползли еще перед Новым годом, но тогда Анна категорически опровергла эту информацию и даже попыталась ввести поклонников в заблуждение, опубликовав свою старую фотографию с идеально плоским животом. Только она не учла, что на этом фото у нее другой цвет волос, да и сами волосы намного длиннее, чем сейчас. Так что номер не прошел.

Ну а сегодня Анна сама опубликовала в своем Инстаграм пост с радостным известием:

С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и я благодарю Бога за это волшебство!

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Анна также поделилась новостью, что 14 февраля поклонники смогут оценить ее новый клип на песню «Первая любовь».

Осталось только узнать имя очередного избранника любвеобильной певицы и отца ее третьего ребенка. Напомним, что у Седоковой подрастают две дочери от разных мужчин.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/anna-sedokova-podtverdila-svoyu-tretyu-beremennost.html